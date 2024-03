Amado por uno, cuestionado por otros pero con números sin rival en su generación. Vinicius y su figura no solo crecen puertas adentro del Real Madrid, sino igualmente en un panorama internacional donde ni los Erling Haaland o Kylian Mbappé igualan sus registros por la UEFA Champions League ahora mismo. El repaso de las últimas tres temporada deja en claro que el brasileño es el más decisivo de la Copa de Europa. El cielo es el límite.

Tomamos en cuenta los últimos tres cursos de competición. Concretamente desde la temporada donde Real Madrid ganaba la 14 en París con un gol de Vinicius ante Liverpool. Desde aquella primera jornada de grupos ante Inter en Milan hasta el empate con Leipzig, nadie ha generado más goles en clave Champions que el ‘7’ de la casa blanca. Hablamos de un total de 27 tantos creados entre remates y asistencias que no tienen rival ahora mismo en Europa. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, fuera del análisis por sus marchas a USA o Arabia.

¿Cuántos tienen el resto? Mbappé es el más cercano con 26. Lewandowski con 24, Haaland con 23 y Benzema con 22 componen la tabla final. Vinicius llega a la punta tras un boom por 2021 donde Carlo Ancelotti dio en una tecla que marca diferencias para Real Madrid. Con solo 23 años ya hablamos del cuarto jugador con más goles para el club blanco en la Champions y del 12 si contamos la vieja Copa de Europa hasta 1992. Sus incluso 75 días de baja por lesión en esta campaña de momento, no pasan factura en el análisis total.

El cambio de número de camiseta y sistema tampoco ha sido rival. En tiempos donde tanto se habla de la posible llegada de Mbappé al Bernabéu y como encajarían dos jugadores que ejercen su rol por el mismo lugar del campo Vinicius sale adelante en los números. Por supuesto hay que remarcar que Kylian no pasó de octavos de la Champions desde el 2021 hasta aquel doblete en San Sebastián contra Real Madrid. Ahora mismo el ‘7’ acumula 15 tantos en todas las competencias y está a solo 8 de los 23 que han supuesto su techo en el Bernabéu en este sentido. Es el próximo objetivo.

“Vinicius es muy importante cuando juega de esta manera, con este nivel y esta actitud. Para mí es el mejor del mundo”, palabras del propio Carlo Ancelotti sobre su pupilo. Nadie como el italiano ha cambiado la carrera de un jugador que antes de su llegada tenía apenas 14 goles y 15 asistencias en más de 118 partidos. Desde su retorno la cosa ha mutado a 60 gritos sagrados y 41 pases de gol en 133 batallas. El cielo ahora mismo parece ser el único límite.

Vuelven las máscaras de hipoxia

El último bajón físico del equipo se ha visto en un mes donde el nivel como resultados han caído. ¿La resolución de Real Madrid? Nuevas sesiones con unas máscaras de hipoxia que recortan el oxígeno a respirar en los entrenamientos y que por ende potencial la resistencia de los jugadores. Antonio Pintus, preparador físico del club y conocido como El Sargento, vuelve al ruedo.

Final al caso Greenwood

Se desestima la investigación por el presunto insulto de Jude Bellingham a su compatriota en Getafe vs. Real Madrid de hace algunas semanas. Los peritos contratados para saber si el jugador del club blanco grito al extremo azulón ‘Maldito violador’ no han podido comprobar la veracidad de dicho supuesto insulto. No habrá sanción.