Los actuales campeones del mundo iban a estrenar el título del Mundial de Qatar 2022 con dos partidos amistosos en territorio local, así que tenía que ser una auténtica fiesta. Luego de una victoria contra Panamá, la Selección Argentina se enfrentó contra Curazao en un encuentro donde dejaría una anécdota más que curiosa entre Lionel Messi y el arquero Eloy Room.

No uno ni dos ni tres. Siete fueron los goles de la victoria de Argentina contra Curazao del 28 de marzo de 2023. Leo Messi se despachó con tres anotaciones y lograría un hito en la historia de la Albiceleste que terminaría siendo clave en la revelación del arquero de uno de las peores selecciones del mundo.

“Por supuesto, todo el mundo quiere la camiseta de Messi. Así que perdí la esperanza antes del partido. Cuco Martina, nuestro capitán, dijo antes del partido: ‘¡Quiero su camiseta!’ Entonces pensé: ‘Bueno, también puedo cambiar mi camiseta con el portero Emiliano Martínez‘. Es un portero de clase mundial. Así que me olvidé de Messi“, le contó Eloy Room al portal Voetbalzone.

Al parecer, la idea de poder tener la camiseta número ’10’ ya no estaba en la mente del arquero Room. Sin embargo, empezó a volar por los aires y se consolidaba como la figura inesperada del partido, pero… A la hora de que Lionel Messi marcara su gol número 100 en la historia de la Selección Argentina, Eloy no pudo hacer nada. ¡Ojo! Aquí estaría la clave de esta historia.

El arquero de Curazao iba a intentar lo que para muchos sería imposible, pero nunca hay que perder la fe. “Ya le había hecho algunas paradas a Messi y en el descanso, yendo al vestuario, miro y lo veo a mi lado. Aproveché y le pregunté: ‘¿Podrías darme tu camiseta después del partido?’ Él dijo: ‘Sí, está bien, lo haremos cuando termine’. Me quedé pensando: debe haberle dicho eso a todo el mundo, porque todo el mundo le pregunta. Así que realmente todavía no esperaba nada”, le confesó Eloy Room al portal Voetbalzone.

¿Lionel Messi pidiendo una camiseta?

La Selección de Curazao ha llegado a tener el puesto 183 en el ranking FIFA como su peor calificación, pero eso no le quitó la posibilidad de vivir una anécdota imperdible con el mismísimo Leo Messi. “Se me acercó y me dijo: ‘Bien jugado. Eres un buen portero. Cuando me iba, Messi me dijo: ‘¿Pero puedo tener tu camiseta también?’ Y pensé: ¿Qué hará Messi con mi camiseta? Se la di y nos dimos la mano. No entendía qué iba a hacer con mi camiseta“, contó Room y la revelación sorpresa estaba por llegar.

Se reveló por qué Messi le pidió la camiseta al arquero de Curazao

Solo un hecho histórico iba a encajar como la explicación perfecta. “Entonces entendí cuando escuché de mi compañero argentino en el Columbus Crew que Messi guarda camisetas que tienen un significado especial para él. Tiene toda una colección de camisetas de sus rivales en casa. Probablemente por eso quería la mía, la del ‘Portero contra el que marcó su gol internacional número 100’. Quizás mi camiseta esté en algún lugar de su colección”, le reveló Eloy Room, arquero de la Selección de Curazao, a Voetbalzone.