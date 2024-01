Inter Miami ya está en Arabia Saudita para disputar la Copa Riyadh Season como parte de la pretemporada 2024. El mayor atractivo de este torneo es el duelo que se puede dar entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo el jueves primero de febrero, pero una lesión cambió los planes, e hizo que presumieran a Leo con el estado de CR7.

¡Oh, oh! Se instaló la narrativa que el partido Al-Nassr vs. Inter Miami del primero de febrero a las 13:00 ET (15:00 ARG) sería el ‘último baile’ que enfrentaría a Messi contra Cristiano. ¿Quién no iría a ese partido? Pero una lesión en uno de los gemelos del jugador portugués lo tiene en duda para un nuevo duelo contra el futbolista argentino. Iba a parecer un video viral con más de 208.000 reproducciones al respecto.

Al-Nassr canceló dos partidos amistosos que iba a jugar en China contra Shanghai Shenhua y Zhejiang Pro el miércoles 24 y domingo 28 de enero, respectivamente, porque Cristiano Ronaldo confirmó que estaba lesionado. “Llevo jugando 22 años y no he sido un jugador con demasiadas lesiones. Así que estoy muy triste, porque Al-Nassr y yo venimos aquí a China para disfrutar de la gira”, dijo CR7 en conferencia de prensa.

Luego de confirmarse la lesión de Cristiano Ronaldo, Inter Miami decidió que Leo Messi entrenara de manera diferenciada antes de viajar a Arabia Saudita. Nada de que alarmarse, se trata de dosificar las cargas de trabajo en medio de una gira de pretemporada que hará recorrer al ’10’ argentino y compañía 37.250 kilómetros en 28 días.

El misterio por saber si Cristiano Ronaldo jugará contra Lionel Messi empieza a tener buenas novedades desde Arabia Saudita. Según el portal Arabic Sports (Deportes), el delantero portugués volverá a los entrenamientos en los próximos días en vísperas de poder estar en el partido Al-Nassr vs. Inter Miami. Como anillo al dedo cayó la noticia, porque apareció el video que presumió al jugador argentino y sus logros frente a cómo se prepara CR7 en medio de una lesión ante el partido amistoso contra el equipo norteamericano.

Presumen a Messi con la lesión de Cristiano en un video viral

Una de las grandes preguntas en la previa al partido amistoso Al-Nassr vs. Inter Miami por la Copa Riyadh Season es cómo se estará preparando Cristiano Ronaldo en medio de su lesión. Las cuentas de X que siguen la acción de Lionel Messi aparecieron con una respuesta viral y cómica al publicar un video en el que presumían los últimos logros de Messi (octavo Balón de Oro, la Copa del Mundo que ganó la Selección Argentina y el premio al Mejor Jugador del Año en The Best 2023) frente a la lesión de CR7. Fue tan visto que llegó a más de 208.000 reproducciones.

Lo último que dijo Cristiano Ronaldo sobre Lionel Messi

En medio de las mil y una críticas que recibió Lionel Messi por ganar el premio The Best 2023, lo último que dijo Cristiano Ronaldo sobre el jugador argentino fue acerca de este tema en la gala de los Globe Soccer Awards (Premios): “el Balón de Oro y The Best están perdiendo credibilidad. Tenemos que analizar toda la temporada. No quiere decir que Messi no lo mereciera, ni Haaland, ni Mbappé. Simplemente ya no creo en estos premios. No es porque haya ganado el Globe Soccer. Pero son hechos, números y los números no engañan: no me pueden quitar este trofeo porque es realidad“.