Por como viene la mano, Sergio Busquets tan solo se transformó en el primero de los amigos de Lionel Messi en sumarse al Inter Miami para, en primer término, acompañarlo en la aventura de disputar la Major League Soccer de los Estados Unidos y, si se dan los resultados, en el mejor de los casos, competir en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Es que desde hace semanas, en vistas a lo que será la apertura del libro de pases, se vienen escuchando otros nombres como candidatos a desembarcar en la MLS que siempre se mostraron cercanos al Campeón del Mundo. Tales son los casos de, principalmente, Luis Suárez, Ángel Di María, Leandro Paredes, Jordi Alba, entre otros.

Por el lado del charrúa, en principio, sería un poco más complicado. Resulta que el contrato que tiene firmado con Gremio se extiende hasta diciembre del 2024. Sin embargo, recientemente circuló que el elenco de Porto Alegre no pondría trabas en dejarlo ir con su amigo Lionel Messi al Inter Miami de la MLS, puntualmente, porque no querrían contar con un integrante en su plantel que no esté a gusto.

En tanto que Ángel Di María, Leandro Paredes y Jordi Alba se presumen como negociaciones algo más sencillas porque los tres están buscando en dónde continuar sus carreras. No obstante, los argentinos, que ya resolvieron que no permanecerán en la Juventus, preferirían mantenerse en Europa (de hecho, en Portugal aseguran que Fideo tiene apalabrada su vuelta al Benfica).

Mientras que por el lado del flamante campeón de la UEFA Nations League con la Selección de España, a cada hora que pasa, parece que se acerca un poco más al reencuentro en un vestuario con Leo y Sergio Busquets. El lateral izquierdo, que ya rescindió su vínculo con el FC Barcelona, está en conversaciones con la institución que preside David Beckham, por lo que en breve podría convertirse en su tercer refuerzo de categoría en aproximadamente dos semanas.