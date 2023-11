Para una elección tan importante, nada mejor que uno de los jugadores que es considerado como un factor determinante a la hora de cambiar el estilo de juego en la NBA. Stephen Curry eligió a los mejores deportistas de la historia que no fueran basquetbolistas y en su polémica elección descartó al mismísimo Lionel Messi.

Y eso que la relación de Curry con Leo Messi es más cercana de lo que muchos aficionados pensarían. Cuando el jugador argentino llegó a los 30 millones de seguidores en Instagram, la estrella de Golden State Warriors decidió enviarle un regalo que cualquier aficionado de la NBA quisiera tener.

“Hombre, no puedo creer que hayas alcanzado los 30 millones de seguidores en Instagram. Leo, eso es increíble. Tenemos que llevarte a un juego de Dubs más temprano que tarde para ayudarte a celebrar, pero mientras tanto tenía que conseguirte esta camiseta con el número 30. Celebra con todos tus seguidores y espero obtener esa camiseta con el número 10 a cambio cuando llegue a los 10 millones de seguidores, gracias jefe”, fue el mensaje de Stephen Curry el 3 de diciembre de 2015 para enviarle su camiseta a Messi.

El regalo de Curry iba a tener su respuesta, ya que Lionel Messi también le envió su camiseta número 10 del FC Barcelona el 24 de abril de 2026: “Hola, maestro. Como te había dicho acá te mando mi camiseta con el 10, es un honor que tengas mi camiseta. Es un placer verte jugar, espero que sigas así por muchos años más y muchos éxitos. Abrazo, grande”.

Leo Messi firmó el 10 de agosto de 2021 con el París-Saint Germain y uno de los saludos sorpresa tuvo a Stephen Curry como protagonista. “Veo que Messi tiene buen gusto. Buena suerte en el PSG mi chico”, publicó la estrella de Golden State Warriors en X (anteriormente Twitter). Se nota la cercanía y simpatía que tienen el uno por el otro, pero a la hora de escoger a los mejores deportistas de la historia, la estrella de la NBA se olvidó de todo esto. Mmm…

Curry descartó a Messi entre los mejores deportistas de la historia

Stephen Curry le concedió una entrevista al canal NBC Sports (Deportes) y cuando le preguntaron por su ‘Monte Rushmore’ (mejores jugadores de todos los tiempos) decidió descartar a Lionel Messi: “El Monte Rushmore de mis jugadores que no son de la NBA. Mi lista es muy personal. También soy fan. Entonces, voy a ir con Tiger (Woods). Voy a ir con Manny Ramírez (beisbolista). ¿Puedo poner unas cabezas gemelas siamesas de David (Ortiz) y Manny sólo para hacer eso? Lo mismo ocurre con Cam Newton (NFL) y Steve Smith (cricket). Esos dos son mis muchachos. Entonces, tenemos uno Tiger Woods. Dos, Manny y David. Tres, tenemos a Steve y Cam. También pondría a Muhammad Ali (boxeo) allí arriba”.

Ni el mismo Lionel Messi se considera como el mejor de la historia

No había ganado el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina y ya había dejado en claro cuál es su mentalidad sobre considerarse como el mejor de todos los tiempos. “No me interesa ser el mejor de la historia, no me lo propuse nunca: ni ser el primero, ni el segundo, tercero o cuarto. No compito con nadie, porque no juego para ser el mejor de la historia sino para superarme año tras año y seguir ganando”, le dijo Leo Messi en 2018 al programa Líbero, del canal TyC Sports (Deportes).