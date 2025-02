Palmeiras trabaja en otro fichaje europeo para competir con Messi e Inter Miami en el Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes de la FIFA sigue adelante pensando en un verano del 2025 donde el planeta fútbol pondrá sus ojos en los Estados Unidos de Norteamérica. Inter Miami de Lionel Andrés Messi supondrá el primer conjunto en disputar un certamen que vuelve a la vida después de casi dos décadas y donde en una zona con conjuntos de la talla del Al-Ahly de Egipto o Porto, también destaca la presencia de Palmeiras como representante de CONMEBOL. Es justamente el equipo de Sao Paulo quien más se encuentra moviéndose de cara a un torneo donde sueñan hasta con fichajes europeos para competir con la pulga.

Mundo Deportivo en España asegura que el verdao viene realizando diferentes tratativas para pescar a una de las últimas grandes inversiones del Barcelona. Solamente un par de años atrás el conjunto culé cerraba la incorporación del joven delantero Víctor Roque a manos de Atlético Paranaense. 31 millones de euros fijos y otros en variables fueron los montos desembolsados por el Brasileirao alrededor de la figura de un futbolista que también sonó en su día para el Real Madrid. El tiempo le ha llevado a un Real Betis donde en este momento rinde bajo las órdenes de Manuel Pellegrini. Hoy se comenta que Palmeiras está loco por incorporarle.

La principal pregunta en este sentido pasaría por saber cuándo. Recordemos que la FIFA y gracias a su nuevo Mundial de Clubes ha habilitado un tercer periodo para las incorporaciones antes de que inicie el fútbol por los Estados Unidos de Norteamérica el 14 de junio. En caso de que el delantero de 19 años y Barcelona diesen el visto bueno a la operación, se tendría que romper la cesión con Real Betis para que Palmeiras pudiese incorporar al futbolista tanto a modo de préstamo como con un posible traspaso. Antes de llegar a la capital de Andalucía, el propio Víctor Roque comentó ni mucho menos descartaba volver a casa.

“Pensé en volver a Brasil y poder relajarme, porque a veces todo es muy difícil. No estaba del todo preparado para ayudar al equipo del Barcelona como quería. Me hubiera gustado tener tiempo para acostumbrarme a los jugadores y al club, pero las cosas no salieron como quería y eso me sirvió de aprendizaje”, fueron sus palabras en verano y tras llegar a Betis. Palmeiras se viene reforzando con grandes nombres y no pensando únicamente en una Copa Libertadores que sigue siendo el máximo objetivo. El ex Paranaense gusta por todo lo alto.

Vitor Roque, el gran objetivo de Palmeiras para el Mundial de Clubes: GETTY

En los principales medios de comunicación cercanos a la Junta directiva de Joan Laporta hablan de un deseo por vender al futbolista. Si bien Barcelona se ha recuperado económicamente poco a poco, lo cierto es que resta todavía un camino más que longevo para volver a los años más amables en términos financieros. Víctor Roque gusta en Palmeiras, el fútbol de Brasil tiene cada vez más dinero y por Sao Paulo quieren como nunca competir ante Messi e Inter Miami en un Mundial de Clubes donde solamente dos equipos clasificarán por grupo a la siguiente fase. Todo armado en la previa.

Publicidad

Publicidad

El fixture de Inter Miami en el Mundial de Clubes

El equipo de Messi supondrá el primero en decir presente. Lo harán el 14 de junio frente al combinado egipcio. Palmeiras y Porto lo harán en la primera fecha. Sobre la tarde del día 19 y justamente ante los portugueses, los norteamericanos se medirán en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Por último pero no menos importante surge el duelo en la última fecha entre Palmeiras y el equipo de la Florida por el Hard rock Stadium.

Los números de Vitor Roque

Cruzeiro en el 2021 vio nacer futbolísticamente hablando a un jugador llamado para llegar a la élite. Es un paso por paranaense, Barcelona y por supuesto Betis, Roque acumula hasta la fecha 43 goles y 14 asistencias en sus 140 partidos como profesional. Ya fue campeón del torneo Regional con Atlético Paranaense y del Sudamericano sub 20 en Colombia con la selección de Brasil.

ver también A las golpes por Messi: tras una falta al 10 del Inter Miami se desató una pelea en el amistoso en Panamá