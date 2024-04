Han pasado casi 12 meses de un episodio confuso y donde las versiones expuestas todavía no encuentran un punto medio. Alex Baena, jugador del Villarreal, rompe su silencio tras el choque con Fede Valverde en un partido ante Real Madrid de la pasada edición de LaLiga española. Hubo palabras para la casa blanca, sus medios e incluso algún guiño para llegar al Barcelona como fichaje.

Todo ocurrió tras una victoria por 2-3 del submarino amarillo del pasado 8 de abril del 2023. Tras el pitido final Villarreal dejaba el Santiago Bernabéu mientras se hacían virales las imágenes de un Alex Baena subiéndose al bus del club con uno de sus pómulos más que hinchados. Se habló de una pelea con Federico Valverde por una supuesta frase del volante español que pronto llegaría a todos los medios de comunicación nacionales: “Llora ahora que tu hijo no va a nacer”.

Luego estalló todo. El menor de los hijos del uruguayo atravesaba delicados momentos de salud y dicha frase de Baena habría sido el detonante de una agresión que fue estudiada por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como contamos en BOLAVIP. No hubo sanción, si mucho silencio de ambas partes y una investigación que terminó en que ninguno de los protagonistas fue sancionado. Alex volvió a comentar el tema hace unas horas con CADENA SER.

“No he vuelto a hablar con él. No quiero comentar nada. Es verdad que fueron unos meses muy duros personalmente. Ya sabemos cómo es la prensa de allí, el club y el que manda. Pero ya es pasado. Al final se dijo una mentira y me dolió más por mi familia, que fue acosada. Son momentos duros y ya es un tema olvidado. Es un tema cerrado. He vuelto a las redes, pero están los típicos tontos que se ocultan detrás de una pantalla”, la única declaración del jugador sobre el tema. Durante casi 12 meses se apostó por un silencio que finalmente tiene una declaración del volante del Villarreal.

Fede Valverde y Alex Baena en el partido que dinamitó toda la polémica: IMAGO

Recordemos que hasta aquí Baena sobre había dedicado un post por sus redes sociales alrededor del tema. Las críticas e insultos recibidos le hicieron cerrar sus cuentas como contó el propio volante de 22 años. Tras más de un año de puras especulaciones y de esperar que se calmasen las aguas, Alex Baena vuelve a hablar sobre una de las mayores polémicas de la temporada 2022/2023 en LaLiga española.

Se ofrece al Barcelona

“¿A quién no le gustaría? Jugar en el Barcelona es uno de los mayores sueños. Es de los mejores clubes del mundo. A cualquier jugador del mundo le gustaría jugar en el Barcelona. Pero estoy en el club de mi vida y también estoy contento de estar aquí. No nos ha llegado nada ni a mí ni a mi entorno. Estamos centrados en acabar bien la temporada”, comentó igualmente en CADENA SER sobre su futuro.

¿Por qué no hubo sanción a Valverde?

Solo los implicados y la justicia saben realmente que pasó desde el pitido final. Eso sí y como explicaron a BOLAVIP miembros de la RFEF, que lo acontecido se haya dado fuera del ámbito deportivo y no en un horario de partido complicaba que la federación española pudiese tener más facultades a la hora de aplicar posibles castigos.