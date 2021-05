"No lo soportaba más": Núñez reveló los motivos de la salida de Emanuel Herrera

Sporting Cristal cayó 2-0 ante Racing por la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo rimense está casi fuera de la competencia y para el periodista Gonzalo Núñez, hay varios factores por los que el equipo rimense fracasó.

Uno de ellos y para Gonzalo, el más importante, la partida de Emanuel Herrera. El periodista contó en Exitosa Deportes los motivos por los que el delantero argentino dejó el Rímac.

"Emanuel Herrera tiene como representante a Ronald Baroni, quien no se iban a sentar en la misma mesa con la competencia, porque los señores de Innova (dueños de Cristal) también son representantes de jugadores".

"El segundo motivo por el que Emanuel Herrera se va es porque no aguantaba a Roberto Mosquera, era insoportable, así dijo Herrera que no le interesó retenerlo. A Mosquera no lo aguantaban más tanto así que ni por teléfono se despidieron", agregó.

El próximo partido de Sporting Cristal en la Copa Libertadores será ante Rentistas, a quien está obligado a vencer para tentar una clasificación a la Copa Sudamericana.

