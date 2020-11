Among Us recibe una nueva actualización y anticipa más novedades pronto

Luego de bastante tiempo de trabajo, los desarrolladores de Among Us finalmente nos entregaron una actualización del juego, la cual viene cargada de bastantes novedades interesantes y que le dan una importante mejoría a la jugabilidad. Sin embargo, no se quedan con eso y ya anticiparon lo próximo que veremos en el popular título.

En esta actualización, que se probó a lo largo de las últimas semanas en la Beta y que ya está disponible para descargar y actualizar en Steam y dispositivos móviles, nos encontraremos con las siguientes novedades destacadas:

VOTACIÓN ANÓNIMA

• Ahora todos los votos aparecen en gris.

MODOS DE LA BARRA DE TAREAS

• En el modo "Siempre", aparece normalmente.

• "Modo Reuniones" hará que únicamente aparezca durante las reuniones.

• "Modo Invisible" hará que nunca esté disponible.

MIRA HQ

• Sabotear las comunicaciones ahora borra el historial de seguridad.

MÁS NOVEDADES

• Añadidos símbolos a los cables de electricidad (para daltónicos)

• Añadidos los cosméticos utilizados por cada jugador durante las reuniones.

• Varios errores solucionados.

Además de encontrarnos con todas estas novedades, desde InnerSloth nos entregaron una pequeña hora de ruta con las actualizaciones que tendremos en el futuro cercano en Among Us, las cuales serán las siguientes:

CUENTAS

• Llegaría en diciembre y permitirá a los jugadores reportar otros jugadores tóxicos o hackers. Además, añadirá una lista de amigos en el futuro.

NUEVO MAPA

• Tendrá una temática enfocada en Henry Stickmin (juegos desarrollados por InnerSloth) y actualmente se ve más grande que Polus. Contará con nuevas tareas y estará disponible gratuitamente para todos los jugadores de Among Us.

TRADUCCIONES

• El juego sólo está disponible en algunos idiomas y con traducciones bastante básicas. La idea es contratar profesionales para que lo puedan traducir a varias lenguas.

SOPORTE PARA DALTÓNICOS

• En este último parche llegaron las primeras novedades, con los símbolos en los cables de electricidad, y se continuará monitoreando la situación con futuras novedades.

Como vemos, desde InnerSloth están trabajando árduamente para entregarnos novedades en Among Us que permitan que el juego siga siendo entretenido para todos. Además, buscarán sorprendernos con más novedades próximamente.

