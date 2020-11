Como jugar el mapa invertido secreto de Among Us

Desde hace ya varios meses que Among Us se ha apoderado de Twitch, es el juego más jugador por los streamers y más visto por los espectadores, mientras que mantiene una base importante de jugadores en todo el mundo. Pero claro, las actualizaciones ya se están tardando un poco. Es por eso que algunos fanáticos han encontrado nuevas formas de jugar al título.

Una de ellas es aprovechar el mapa invertido de Among Us, que tiene lugar en el clásico The Skled, y es muy simple de poder jugar en el título. Lo único que necesitas hacer es que el jugador que inicie la partida en su PC, lo haga con fecha del 1 de abril. Para eso deberá ingresar en las opciones de su ordenador y modificar la fecha.

Este mapa te mostrará The Skled completamente opuesto a la realidad, por lo que encontrarás el Ala Médica, Electricidad, Reactor, Cámaras y los Motores del lado derecho, mientras que Oxígeno, Meteoritos, Escudos y Navegación estarán a la izquierda del mapa.

El mapa en espejo de Among Us fue lanzado para disfrutar el Día de Bromas (April's Fool) el año pasado en el juego y es por eso que modificar la fecha al 1 de abril permite disfrutar de este modo reflejo de Among Us en The Skled.

