Todo fanático del fútbol conoce esa sensación: estás viendo a tu equipo disputar un partido crucial, y es la última jugada. Todo tu cuerpo se tensa mientras observas cada pase, cada movimiento, cada regate que los acerca al área. Uno de los jugadores se dispone a patear el gol de la victoria, y mantienes tu aliento mientras el tiempo se detiene. Lo que más me sorprendió de Football Manager 2022 es que me hizo vivir esa sensación una y otra vez.

Football Manager 2022 es la última entrega en la saga de simuladores futbolísticos de Sports Interactive y SEGA. Como indica su título, no nos lleva directamente al campo para ocupar el lugar de un jugador, sino que esta vez nos toca dirigir todo desde las bandas como el director técnico de un club. Esto implica cada aspecto de manejar un equipo, desde ojear y fichar jugadores, hasta gritarles en el costado de la cancha.

La serie viene saliendo anualmente desde 2005, y sostengo la opinión, habiendo jugado a muchas de sus entregas, que mantuvo la calidad a lo largo de los años. Pero con Football Manager 2022, Sports Interactive nos entregó la versión definitiva del simulador de DT. Esto es porque la telaraña de conceptos y sistemas que viene creciendo cada año está aquí más pulida que nunca. Desde Bolavip Gamer tuvimos acceso anticipado al juego, y te contamos por qué merece la pena para cualquiera que sueñe con manejar su propio equipo de fútbol.

El concepto

Como mencionaba, la premisa de Football Manager 2022 es que nos ponemos detrás de un equipo que elijamos, ya sea uno existente o uno que armamos desde cero nosotros mismos. Y lo bello del juego es que no solo nos presenta con montones de actividades para realizar, sino que cada una tiene una complejidad y realismo fascinante, y cada función está relacionada con el resto de manera que se crea una simulación del más alto nivel.

Cada cosa que sucede en la cancha está influenciada por todo lo que hacemos fuera de ella. Podemos tener un delantero estrella, pero falla todo al estar descontento porque quiere ser traspasado y no se lo permitimos. Si sufren lesiones muy seguidas, quizás hay que retocar el entrenamiento físico, o darles un descanso a los que juegan más seguido. Aunque el equipo rival sea inferior, nos golearán si no le prestamos atención a las tácticas y a las instrucciones individuales.

Personalmente, me gusta estar presente en cada aspecto de manejar mi club. Las charlas con los jugadores, las tácticas y jugadas, los entrenamientos, las conferencias de prensa: disfruto estar ahí para todo y personalizarlo a mi gusto. Pero para quienes prefieren obviar de ciertas tareas (porque puede ser un poco abrumante), se lo pueden dejar al cuerpo técnico. De todas formas, Football Manager 2022 cuenta con un tutorial que nos va dando toda la información de a poco y de manera detallada para aprender cada sistema y sus complejidades.

Todo lo nuevo

La base de Football Manager 2022 está presente desde sus entregas anteriores, y me parece perfecto: si algo no está roto, no lo arregles. Pero también hay agregados que valen la pena para quienes ya jugaron sus predecesores, como por ejemplo el Centro de Datos. Esta es una nueva sección para que todo loco de las estadísticas (yo siendo uno de ellos) pueda acceder a todo tipo de números, comparaciones, y métricas en profundidad sobre su equipo. Extremadamente útil, y muy satisfactorio.

El motor de animación también está renovado, y este según Sports Interactive trae movimientos más realistas y naturales al ver la simulación de un partido. En mi experiencia, noté lo contrario: muchas animaciones toscas y física de balón cuestionable, que si bien no quita demasiado al juego, puede llegar a molestar cuando nos juega en contra. De todas maneras, se debe mencionar que probé una beta, y la desarrolladora aclara que el motor aún no está en su versión final.

Otra novedad es la del último día de fichajes, que a través de una nueva interfaz y mensajes más detallados sobre lo que está sucediendo, le presta más adrenalina. Pero sin dudas el agregado más útil y el que más agradezco es el de las reuniones con el cuerpo técnico. Una vez por semana, tus colaboradores te traen recomendaciones y observaciones sobre tus jugadores y el estado del equipo, que sirve no solo para estar al tanto de todo, sino para tomar decisiones en base a las sugerencias y datos que te ofrecen.

Un generador de historias

Debajo de toda esta montaña de números, estadísticas, tácticas y demás, yace lo que creo que es el núcleo de la experiencia Football Manager 2022: la historia. Entre partidos, conferencias de prensa, charlas con jugadores y demás, se va armando una narrativa alrededor de tu mánager, es decir el protagonista. Puede ser una con altibajos, una gloriosa, o una de fracasos: todo depende de ti.

Por ejemplo, yo me creé un DT enfocado más que nada en los aspectos mentales, y jugué con mi equipo favorito, Boca Juniors. Llegué a un equipo prestigioso que no se encontraba en su mejor momento, y me propuse mejorarlo. Al principio, los fanáticos no me aceptaban, los jugadores eran fríos conmigo, la directiva no confiaba en mis fichajes, y mis tácticas y entrenamientos no eran del agrado de algunas figuras.

Pero prestando mucha atención a lo que quería cada uno, y al estilo de juego y lo que mejor encajaba en el equipo, fui ganándome a la gente victoria tras victoria. Tuve un bache en mitad de temporada donde parecía que me echarían, pero el último partido de la liga lo gané y terminé saliendo campeón, un punto arriba de River Plate. Contra mis archienemigos también jugué la final de la Copa Libertadores, y a pesar de que la perdí, me fui contento porque el duelo estuvo lleno de adrenalina y tensión. Lo importante no es ganar, sino la narrativa que se genera con nuestras acciones.

En conclusión

Football Manager 2022 es el punto más alto de la franquicia hasta ahora, un simulador que apela tanto a los fanáticos de las estadísticas como a quienes quieren una experiencia casual. Nos hace sentir que de verdad estamos al frente de un club, cuyo destino está completamente en nuestras manos. Aunque el nuevo motor de animación no es todo lo que esperaba Sports Interactive, los otros agregados de esta entrega suman a una base sólida y la convierten en la opción definitiva para cualquiera que busque este tipo de juego.