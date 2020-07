Anuncian la alineación de juegos para el Ubisoft Forward ¡Habrá títulos sorpresa!

Durante los meses de junio y julio, gran parte de las principales compañías de videojuegos han estan realizado eventos presentando sus juegos, cosa que no pudieron hacer en eventos presenciales debido a la pandemia del COVID-19, y Ubisoft tiene todo listo para el suyo.

Como ya sabíamos, el Ubisoft Forward se llevará a cabo el próximo domingo 12 de julio, y la compañía decidió lanzar un nuevo video anticipando el evento, donde se destacan varios de los principales juegos que se presentarán o revelarán nuevo contenido. Los juegos son los siguientes:

Assassin's Creed: Valhalla

Watch Dogs: Legion

Hyper Scape

Trackmania

Tom Clancy's Ghost Reckon Breakpoint

Tom Clancy's The Division 2

Just Dance 2020

Trials

The Crew

Ubisoft Forward: ¡una celebración de verano con los próximos lanzamientos de juegos y contenido de Ubisoft está a la vuelta de la esquina! #UbiForward https://t.co/PDFDHVbMKc



��: 2PM MX/CO/PR, 3PM CL, 4PM AR



Mira la transmisión en vivo aquí: �� https://t.co/5SIHe06rYG — Ubisoft Latam (@UbisoftLatam) July 6, 2020

Esos son los juegos que fueron anunciados, mientras que también anticiparon que habrá varias sorpresas esperando a los fanáticos, las cuales han preferido mantener en secreto de cara al evento, por lo que podríamos descubrir nuevos juegos para la próxima generación.

El evento se llevará a cabo el 12 de julio en el siguiente horario en los respectivos países:

México/Colombia/Perú/Panamá/Ecuador: 14:00hs

Chile/Bolivia/Venezuela: 15:00hs

Argentina/Paraguay/Uruguay: 16:00hs

Estados Unidos: 15:00hs (ET) / 12:00hs (PT)

España: 21:00hs

Además, aquellos que se conecten con su cuenta de Uplay, recibirán una copia gratis de Watch Dogs 2 en la plataforma de juegos de Ubisoft. Además, resolver unas trivias permitirá conseguir algunas recompensas adicionales del juego.

