Steam eliminó por error al CS:GO de su tienda y los jugadores estallaron

Counter-Strike: Global Offensive es el juego más grande e importante tanto de Valve, como de su plataforma, Steam, pero el título amado por la gran mayoría de los fanáticos de juegos de disparos desapareció de la tienda durante unas horas, de forma tan sorpresiva e inesperada como inexplicable.

La pregunta que todos se hacen es ¿dónde está CS:GO? y ¿qué sucedió con el juego?, desde Steam aún no dieron motivos para esta temporaria desaparición del juego, que estuvo inaccesible durante un par de horas. Sin embargo, no fue el único juego que desapareció misteriosamente de la tienda.

Esto aparecia al ingresar en la sección de CS:GO en Steam.

Lógicamente, CS:GO fue el más destacable, pero también desaparecieron decenas de otros títulos como American Gods, Halloween 2, Ghost In The Shell: Stand Alone Complex, Mad Max (1979) y Paddington, entre otros títulos compartidos por un usuario en Twitter. Aunque estos representan nombres de películas o series de televisión y no de videojuegos.

Todavía no hay una respuesta por parte de Valve explicando por qué CS:GO estuvo ausente de la tienda de Steam durante unas horas, aunque la teoría más lógica sería la de un mantenimiento de la página, o tal vez algún simple error humano.

La sección finalmente volvió a la normalidad.

Por lo pronto, el juego ya se encuentra nuevamente disponible para ser descargado y jugado, y seguir siendo uno de los títulos más destacados del mundo, como lo ha sido desde su lanzamiento en 2012. Aún así, los usuarios hicieron saber de este error en las redes sociales y atacaron contra Valve.

1 hour later... CS:GO is still deleted from Steam LOL https://t.co/aoX1YjK1OG pic.twitter.com/MatMmHGpKZ — dangered wolf (@dangeredwolf) March 9, 2021

