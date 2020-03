Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered habría sido confirmado por esta filtración

Los rumores recientes hablaban de que un nuevo Call of Duty: Black Ops estaría siendo desarrollado por Treyarch para Activision, como reportó The Gaming Revolution. Sin embargo, la filtración más reciente llega de Corea y revela que Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered ya superó las pruebas de categorización en el país asiático.

El videojuego desarrollado por Infinity Ward sería un remake para nueva generación del cláscio MW 2, que alcanzó más de 20 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento para PlayStation 3, Xbox 360 y PC a finales de 2008.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered has been rated in Korea https://t.co/L2lgSS5tDm pic.twitter.com/GQW0KVA2PR — AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) March 20, 2020

La filtración, presentada por AllGamesDelta en Twitter muestra al juego ya listado y clasificado, por lo que no sería de extrañar que en mayo, cuando Activision suele dar las novedades de sus nuevos juegos, sea confirmado.

De todas maneras, por el momento el enfoque principal está puesto en Warzone, el battle royale gratuito de Call of Duty que se mantiene entre los juegos más populares de la actualidad, con un comienzo arrollador de más de 15 millones de usuarios registrados en su primera semana.

