Cinco campeones se convertirán en jungleros en League of Legends

No es ningun secreto que la jungla es uno de los carriles más importantes, controversiales y posiblemente el más complejo de jugar en League of Legends. Y es que es el estilo de juego más particular de todas las posiciones, y donde el jugador debe tener un mayor control mental de todo lo que va sucediendo en la partida.

La posición se convirtió en la menos seleccionada en el todo el juego y especialmente entre los nuevos jugadores, por lo que Riot lleva más de un año intentando que sea más atractiva. Y en el parche 11.8, habrá cinco campeones con mejoras enfocadas directamente a la jungla.

Tal y como anticipó Mark Yetter, el líder del equipo de jugabilidad de League of Legends, serán Darius, Diana, Mordekaiser, Morgana y Zed quienes tengan una mayor capacidad para ser jungleros. Estos son campeones dentro de todo populares en los elos más bajos y podría ser una buena manera de darle a los fanáticos de estos personajes ese impulso para incursionar en la jungla.

Cabe destacar que Rammus, un junglero por excelencia, también recibirá su esperado rework de habilidades, y Dr. Mundo será enfocado más en el carril superior, aunque los cambios exactos todavía no fueron definidos por Riot.

El año pasado Riot ya había intentado hacer lo mismo pero sin demasiado éxito, veremos si los cambios son significativos en ésta ocasión, como para darle mayor atractivo al carril de jungla sin dejar algún campeón exageradamente poderoso por sobre el resto.

