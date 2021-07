Los seguidores de los juegos independientes siempre están al tanto de lo que la editora Devolver Digital (Fall Guys, Hotline Miami, My Friend Pedro) lanzará a continuación. Este mes nos sorprendieron con la genial propuesta que es Death's Door, que hoy alcanzó un enorme hito.

El juego de acción y aventura inspirado en parte por The Legend of Zelda superó hoy los 100 mil jugadores en su primera semana. La desarrolladora Acid Nerve, también responsable del aclamado Titan Souls, lo celebró a través de Twitter.

"Gracias por todo el soporte y amor para nuestro pequeño cuervo", expresaron. 100 mil jugadores es un número impresionante para el lanzamiento de cualquier juego, pero lo es aún más cuando se trata de un título indie creado por dos personas.

¿De qué trata Death's Door?

El jugador controla al Cuervo, quien está encargado de cosechar almas y debe viajar al más allá para recuperar una que ha sido robada. Para esto deberá enfrentarse a criaturas extrañas, muchas de ellas corrompidas por la codicia y el poder.

¿Dónde se puede jugar Death's Door?

Death's Door ya está disponible para jugar en Xbox One, Xbox Series X|S y PC a través de Steam. El título fue parte del evento de Devolver Digital el mes pasado, que mostró a otros juegos esperados de la editora como Wizard With A Gun, Trek to Yomi, y Shadow Warrior 3.