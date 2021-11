En la industria de los videojuegos hoy en día, incluso quienes lancen juegos pequeños pueden tener un enorme éxito. Prueba de eso es Devolver Digital, compañía que hoy empezó a cotizar en la bolsa y ya tiene a Sony entre sus inversores.

Devolver Digital (Hotline Miami, Fall Guys, Gris, Enter The Gungeon, Carrion, y muchísimos otros indies) anunció que se convirtieron en una compañía pública, con un valor de U$S950 millones. Sony ya compró el 5% de sus acciones.

Lo dieron a conocer en un comunicado en el cual reflexionaron sobre su creación en Austin, Texas en 2009, cuando tenían el objetivo de "abrazar la diversión en los videojuegos y nunca dejarla ir". Han crecido muchísimo, y este es su próximo paso para seguir evolucionando.

"Esto nos hará aún mejores", afirmaron. Seguirán siendo dueños mayoritarios de la compañía. "Esto significa que Devolver Digital seguirá invirtiendo todo en los juegos en los que estamos trabajando, colaborar en algunos nuevos que no habíamos podido considerar, y añadir a más gente en nuestro equipo", explicaron.

Por último, anunciaron su adquisición de cuatro desarrolladoras: Croteam (Serious Sam), Dodge Roll (enter the Gungeon), Nerial (Reigns), y FireFly Studios (Stronghold). Uno de los proyectos más emocionatnes que tiene Devolver ahora mismo es Cult of the Lamb, que saldrá el año que viene.