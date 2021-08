Cult of the Lamb es un roguelike 2D en el que deberás crear tu propio culto: mirá su primer gameplay en Gamescom 2021.

Devolver Digital presenta Cult of the Lamb en Gamescom 2021

Gamescom está de regreso este 2021, con una versión digital que, como siempre, comenzó con montones de anuncios y novedades en Opening Night Live. Entre ellos, Devolver Digital trajo el nuevo Cult of the Lamb.

Presentado por primera vez con un adorable y oscuro trailer con animación 2D, la desarrolladora Massive Monster y la publicadora Devolver Digital mostraron este roguelike con estética cartoon durante el evento.

La premisa de Cult of the Lamb es que el jugador debe "crear su propio culto en una tierra llena de falsos profetas". El objetivo será crear una comunidad fiel de adoradores para convertirte en el único culto verdadero del mundo.

¿Cuándo sale Cult of the Lamb y en qué plataformas?

Cult of the Lamb sale en 2022 para PC a través de Steam. Aún no se tiene una fecha concreta, y no parece que esté llegando a consolas, al menos de principio.

