EA Play Live: fecha y hora del panel "The Future of FPS", con Battlefield 2042 y Apex Legends

Electronic Arts se salteó el E3 2021, pero eso no significa que no tengan sus propios eventos en camino. Además del anticipado EA Play Live, que dará novedades con respecto a títulos como FIFA 22, tienen varios paneles antes de este evento. Uno de ellos, "The Future of FPS", traerá novedades sobre Battlefield 2042 y Apex Legends, entre otras cosas. Aquí te contamos cómo y cuándo verlo, además de qué esperar.

Fecha y hora de The Future of FPS: EA Play Live

The Future of FPS se dará mañana 8 de julio, a esta hora dependiendo de tu país:

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 12:00hs

• Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Chile: 13:00hs

• Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14:00hs

• Estados Unidos: 13:00hs (zona ET) / 10:00hs (zona PST)

• España: 19:00hs

Cómo ver en vivo The Future of FPS: EA Play Live

Podrás ver el panel en vivo a través de los canales oficiales de Electronic Arts en YouTube y Twitch.

Qué esperar de The Future of FPS: EA Play Live

Lo más anticipado es sin dudas el look en profundidad que prometieron para Battlefield 2042. Pero también habrá un lugar para charlar y quizás mostrar novedades de Apex Legends. Finalmente, se hablará sobre el futuro del género de los FPS, aunque no esperamos que haya ningún anuncio sorpresivo ni nada por el estilo.

