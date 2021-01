Lo nuevo de Naughty Dog sería un juego al estilo Skyrim para PS5

Luego de lo que fue un lanzamiento más que exitoso gracias a la respuesta que recibió The Last of Us Part 2 por parte de la comunidad y los analistas de la industria de los videojuegos, Naughty Dog ya tiene en vistas sus próximos planes y videojuegos en desarrollo.

Como sabemos, el estudio está trabajando en un multijugador ambientado en el universo de The Last of Us, y es el proyecto principal hoy en día. Sin embargo, no sería lo único que están desarrollando, ya que nuevos reportes hablan de un posible ARPG al mejor estilo Skyrim.

Esto surge desde el reciente arte conceptual desarrollado por Hyoung Nam, uno de los artistas principales de Naughty Dog, lo que sugiere que al menos están analizando al posibilidad de desarrollar este juego de aventura y fantasía. El arte conceptual que se viralizó es el siguiente:

Subido a ArtStation por el propio diseñador, el arte muestra a una mujer con una espada ensangrentada mientras se posa en la cabeza decapitada de un dragón. Bajo el título de "La Mujer del Norte", no es la primera vez que Nam diseña una imagen con estilo medieval, pero también es cierto que hace más de un año que no subía algo que no estuviera relacionado con TLOU.

Por si fuera poco, como pie de foto Nam comentó "Inspiración del nuevo juego. Si saben a lo que me refiero...", dando a entender que Naughty Dog tiene en miras realizar algún tipo de juego ambientado en la Edad Media de fantasía con dragones incluídos.

Veremos en qué resulta todo esto, es aún más que pronto para hablar con mucho más detalle sobre este posible nuevo juego pero sin lugar a dudas nos deja expectantes por este proyecto que, en las manos de Naughty Dog, puede dar que hablar y mucho en el futuro.

