Elden Ring: cuándo veremos el juego de George R. R. Martin

Desde que Elden Ring se mostró en el E3 2019, los gamers no han podido dejar de pensar en él. Un juego hecho por Hidetaka Miyazaki, creador de la serie de Dark Souls, y George R. R. Martin, escritor de A Song of Ice and Fire, suena como un sueño hecho realidad.

Todo lo que hemos visto de forma oficial hasta ahora es un trailer cinemático, pero todo apunta a que muy pronto veremos más material, incluso algo de gameplay. Según varias pistas, la semana que viene ya se mostrará Elden Ring en toda su gloria.

Fecha y hora para el nuevo trailer de Elden Ring

De acuerdo a las filtraciones más confiables, el próximo trailer de Elden Ring se mostrará el jueves 10 de junio, en la transmisión Kick Off Live! del evento Summer Game Fest. Será a esta hora en tu país:

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 13:00hs

• Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 14:00hs

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15:00hs

• Estados Unidos: 14:00hs (zona ET) / 11:00hs (zona PST)

• España: 20:00hs

Hay varias pistas para ello desde hace semanas, pero quizás lo más importante es que el periodista y confiable insider Jeff Grubb lo confirmó en su Twitter. Además, Geoff Keighley, productor y conductor de aquel evento, hizo retweet de una imagen con un eclipse en forma de anillo, que ocurrirá el 10 de junio.

Existen más referencias a esta fecha, pero estas son las principales, y son suficientes para confirmar su aparición en el evento. No sabemos qué nos puede esperar, ya que si bien se filtró parte de un trailer hace poco, al parecer no será lo que se muestre.

