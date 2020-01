Electronic Arts lanzará 14 nuevos juegos en el próximo año

Electronic Arts supo ser una de las mejores compañías desarrolladoras de juegos del mundo en la década pasada, aunque durante los últimos cinco o seis años no ha hecho más que dedicarse a actualizar sus sagas deportivas de juegos (FIFA, Madden, NHL y NBA Live), algunos shooters (Battlefield) y algún que otro título nuevo de sagas ya existentes (Need for Speed o Star Wars).

Sin embargo, esto cambiaría de cara a los próximos 12 meses, ya que según el informe para el año fiscal 2021, que comienza el 1 de abril de 2020 y finaliza el 31 de marzo de 2021, Electronic Arts tiene preparados 14 nuevos juegos para lanzar durante ese período de tiempo. El informe busca recuperar inversores, ya que la cantidad de juegos los posicionaría nuevamente en la élite de desarrolladores.

Ahora, ¿cómo se distribuyen esos 14 juegos? Cuatro están confirmados que serán nuevas ediciones de sus sagas deportivas, mientras que habrá otros cuatro juegos basados en sagas "ya existentes", y otros cuatro de los cuales se encargarán estudios más pequeños que son financiados por Electronic Arts.

Esto nos deja otros dos juegos misteriosos que, aparentemente, serían lanzados para dispositivos móviles. No obstante, desde Electronic Arts aseguraron que están "listos para liderar" en la nueva generación de consolas, como comentó Andrew Wilson, Jefe de Operaciones de EA.

Veremos si el próximo año es tan fructífero como esperan en Electronic Arts y de qué manera logran adaptar sus juegos a las consolas PlayStation 5 y Xbox de Series X para volver a la cúspide de los videojuegos.

