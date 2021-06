Espectacular Pentakill de Doinb con Lee Sin en la LPL de League of Legends

Los mejores equipos de todo el mundo están compitiendo en sus respectivas ligas regionales para participar en Worlds 2021, el campeonato mundial de League of Legends. Si bien muchos partidos pasan desapercibidos, este no fue el caso con RNG vs. FPX. Dos de los mejores equipos de la liga china LPL se enfrentaron, y Doinb tuvo la chance de hacer un increíble Pentakill con Lee Sin.

El mid laner coreano, la figura de Fun Plus Phoenix, se mandó una jugada que destacará seguro entre las mejores del año. Jugando contra Royal Never Give Up, la intimidante escuadra que hace poco se llevó el primer lugar en el torneo Mid-Season Invitational 2021, alardeó de sus habilidades con el campeón junglero.

La Teamfight comenzó alrededor del Dragon Pit, y se puede apreciar al principio cómo Doinb crea espacio para mandarse en el momento justo, y liquidar a Ming y Wei con una sola E. Luego se encarga de llevarse a Cryin, y aprovecha la movilidad de Lee con su W y su Flash para matar a Xiaohu, y finalmente a la estrella GALA.

¿Cómo terminaron RNG vs. FPX en la LPL de League of Legends?

Doinb terminó con un impresionante 11/1/10 en un partido que FunPlus Phoenix dio vuelta, luego de que RNG comenzara dominando. La serie entre los dos equipos ahora está empatada 1-1, y todo China está expectante a ver qué sucede entre ellos, ya que demostraron estar al mismo nivel de juego.

Siempre emociona ver este nivel de habilidad en League of Legends, algo que pudimos ver una y otra vez durante el MSI 2021, en el que RNG y DWG dieron un show para el mundo entero. Dentro de poco se disputará Worlds 2021, y queda por verse qué equipo latinoamericano representará a la región en el mundial.

