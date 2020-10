Worlds 2020: Horario y Cronograma Playoffs - Cuartos de Final

Luego de lo que fue una apasionante Fase de Grupos, los ocho mejores equipos del mundo avanzaron a los Playoffs de la Worlds 2020 de League of Legends. Tres escuadras chinas (Top Esports, JD Gaming y Suning), otras tres escuadras coreanas (DAMWON Gaming, DRX y Gen.G), y dos representantes europeos (Fnatic y G2 Esports) serán los que busquen levantar la Copa del Invocador.

HORARIOS

Los Cuartos de Final de la Worlds 2020 se disputarán desde el jueves 15 de octubre, hasta el domingo 18 del mismo mes, con una serie al mejor de cinco juegos por día, donde el primer equipo en alcanzar tres victorias avanzará a semifinales. Los cruces serán los siguientes:

• DAMWON Gaming vs DRX (Jueves 15 de octubre) - 05:00hs MX // 07:00hs ARG // 12:00hs ESP

• Suning vs JD Gaming (Viernes 16 de octubre) - 05:00hs MX // 07:00hs ARG // 12:00hs ESP

• Top Esports vs Fnatic (Sábado 17 de octubre) - 05:00hs MX // 07:00hs ARG // 12:00hs ESP

• Gen.G vs G2 Esports (Domingo 18 de octubre) - 05:00hs MX // 07:00hs ARG // 12:00hs ESP

DAMWON GAMING vs DRX

Los Cuartos de Final de la Worlds 2020 abrirán con la reedición de la final del Summer Split de la LCK, donde DAMWON Gaming venció a DRX por 3-0. Aquí nuevamente la escuadra de Nuguri y Showmaker llega como favorita luego de ganar su grupo. DRX tuvo que enfrentar a Top Esports y a pesar de haber caido en ambos duelos contra el primer seed de China, demostró que tiene con qué pelear entre los mejores.

DAMWON Gaming: Nuguri-Canyon-Showmaker-Ghost-BeryL

DRX: Doran-Pyosik-Chovy-Deft-Keria

SUNING VS JD GAMING

El tercer seed de la LPL sorprendió a quedarse con el grupo de G2 Esports, demostrando tener un gran nivel y es, para los propios jugadores, el equipo más fuerte de la Worlds, al menos en las prácticas. Necesitarán llevar eso a la práctica si desean vencer a JD Gaming, campeón del Spring Split y finalista en el Summer Split de la LPL, y uno de los más fuertes candidatos a quedarse con la Worlds 2020, a pesar de haber sido segundo en su grupo ante DAMWON Gaming.

Suning: Bin-SofM-Angel-huanfeng-SwordArt

JD Gaming: Zoom-Kanavi-Yagao-LokeN-LvMao

TOP ESPORTS VS FNATIC

El gran candidato a quedarse con la Worlds 2020 y último campeón chino es Top Esports, que a pesar de haber caido en un juego extraño ante FlyQuest, cerró la fase de grupos demostrando el extraordinario nivel que poseen, venciendo a DRX en una partida fantástica. Por su parte, Fnatic demostró tener muy buen nivel, pero necesitarán ser mucho más clínicos para poder acabar con TES.

Top Esports: 369-Karsa-knight-JackeyLove-yuyanjia

Fnatic: Bwipo-Selfmade-Nemesis-Rekkles-Hylissang

GEN.G VS G2 ESPORTS

El duelo más parejo que se aprecia en los cuartos de final será el del día domingo, donde Gen.G, que ganó su grupo ante Fnatic, TSM y LGD, necesitará el mejor nivel de Clid, Bdd y Ruler para vencer a los siete veces campeones europeos y últimos finalistas de la Worlds, que a pesar de caer ante Suning en la Fase de Grupos, siguen siendo uno de los grandes candidatos a quedarse con todo.

Gen.G: Rascal-Clid-Bdd-Ruler-Life

G2 Esports: Wunder-Jankos-Caps-Perkz-Miykx

Los cuatro equipos vencedores avanzarán a las semifinales que el 24 y 25 de octubre se disputarán en nuevas series al mejor de cinco, donde llegarán buscando el paso a la gran final del 31 de octubre en el Shanghai Stadium.

