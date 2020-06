Filtran nombre y portada del nuevo juego de Crash Bandicoot para PS4 y Xbox One

Desde el lanzamiento de los remakes de los juegos originales de Crash Bandicoot desarollados por Activision, con las N.sane Trilogy y Crash Team Racing, los jugadores han estado esperando la presentación de un nuevo título de la franquicia, y sus deseos parecen haber sido cumplidos.

Ésto se debe a que el Consejo de Clasificación de Juegos de Taiwan registró hace unas horas un juego de Crash Bandicoot, el cual llega bajo el nombre de "Crash Bandicoot 4: It's about Time", el cual demuestra ser un nuevo juego y no un remake de alguna generación pasada. Además, la novedad llegó junto a la aparente portada del juego.

Gracias a la portada podemos descubrir que el estudio detrás del juego es Toys for Bob, el mismo que se encargó de desarrollar buena parte de las remasterizaciones de las trilogías de Crash Bandicoot y Spyro The Dragon en los últimos años, y quienes se han ganado un nombre gracias a su gran trabajo en ambas trilogías.

Detalles de la trama, jugabilidad y lanzamiento del juego todavía no se conocen, ya que no ha habido un anuncio oficial del juego y habrá que esperar a él para descubrir más al respecto del Crash Bandicoot 4.

