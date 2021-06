Filtraron información de Pokémon Espada y Escudo y ahora tendrán que pagar miles de dólares

Las filtraciones sobre nuevos videojuegos es algo que ha sucedido en la industria prácticamente desde que existe Internet, y hasta ahora la gran mayoría de los filtradores habían salido airosos y sin consecuencias por revelar información clasificada sobre los proyectos de las compañías. Pero The Pokémon Company demostró que eso está cambiando.

También lee:

• Comienza la Pokémon Twitch Cup: participantes, reglas y más del torneo de streamers

Y es que luego de lo que fueron revelaciones reales sobre Pokémon Espada y Escudo varios meses antes del lanzamiento de estos juegos en noviembre de 2019, The Pokémon Company se puso manos a la obra para descubrir la identidad de estos filtradores y los llevó a juicio. Allí, la justicia falló a su favor y multó a los filtradores con 150 mil dólares a cada uno.

Lo que demandó The Pokémon Company fue el robo de "secretos de intercambio", al tomar "imágenes ilícitas de una guía de estrategia aún no lanzada", tal y como reportan desde Polygon. Uno de los filtradores era empleado de LSC Communications, la compañía que armó la estrategia de Pokémon Espada y Escudo. El otro, un individuo que recibió las fotos en un chat grupal y las compartió en Discord, haciéndolas públicas.

Ésta no es la primera vez que The Pokémon Company actúa contra filtradores, ya que en su momento, una copia del juego enviada a un medio para hacer un análisis terminó con un gameplay circulando en las redes. Ante ésto, Nintendo y The Pokémon Company culparon directamente al medio y periodista, y los pusieron en su "lista negra".

Veremos si esto es un precedente suficiente como para hacer que los filtradores se lo piensen dos veces antes de revelar información inédita sobre nuevos videojuegos y le permiten a las compañías ejecutar sus estrategias comerciales para sorprendernos con sus próximos proyectos.

Lee También