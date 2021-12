La tan esperada nueva actualización de Free Fire llegó este miércoles, y los jugadores se encontrarán con varias novedades destacadas por parte de Garena. El Battle Royale será mucho más atractivo y las posibilidades en combate serán cada vez mayores tal y como puedes ver a continuación.

Revisa todas las novedades que tendremos en Free Fire, con los cambios en los modos de juego y los balances a personajes y armas, destacando la nueva SMG, la MAC-10.

Novedades en el Battle Royale

La actualización ha introducido varias novedades para Free Fire, entre las que se encuentran dos accesorios de armadura como lo son el Chaleco de Protección Completa, que reduce un 25% el daño recibido en las extremidades, y el Casco de Protección de Cabeza que reduce un 36% el daño recibido por disparos en la cabeza.

También hubo modificaciones en las Monedas FF, con un ajuste en los objetos vendidos en la máquina expendedora y una mayor cantidad de monedas repartidas por el mapa al comenzar la partida. Finalmente, veremos el nuevo rango de Maestro disponible en las Partidas Clasificatorias de Free Fire, se trata de un nuevo rango por encima de Heróico y será exclusivo para los mejores jugadores de la región.

Cambios a Personajes

CHRONO >>> El campo recibirá varios cambios, y especialmente el hecho de que ya no se pueda atravesar. Lo que implica que no puedes recibir disparos desde fuera ni tampoco se puede disparar desde dentro hacia enemigos fuera de él.

• Campo de Fuerza: Bloquea 800 de daño de todas las fuentes durante 4 a 6 segundos (según el nivel). El enfriamiento de esta habilidad será de 180 a 120 segundos (según el nivel) y ahora no se puede disparar a enemigos desde dentro del campo de fuerza. Tampoco aumenta la velocidad de movimiento de los aliados dentro.

MAXIM >>> Se ha reducido el tiempo de uso de los botiquines para evitar que los jugadores se mantengan fuera de la zona por mucho tiempo.

• Glotonería: Se aumenta la velocidad de comer y usar botiquines en un 5, 8, 12, 17, 23, 30% (según el nivel).

K >>> Ha aumentado su recuperación de PE y PE MÁX.

• Modo Psicología: Recupera 3 de PE cada 2.2 a 1 segundos (Según el nivel), hasta 150 a 250 de PE (según el nivel).

DI-BEE >>> Aumentada la precisión de su habilidad Balas con Ritmo.

• Balas con Ritmo: La precisión aumenta en un 20 a 45% (Según el nivel).

THIVA >>> Se disminuye el tiempo de resurrección para poder rescatar compañeros con mayor facilidad.

• Vibraciones Vitales: La velocidad de la ayuda aumenta en un 10, 13, 16, 19, 22, 25% (según nivel).

Cambios a Armas

Nueva Arma >>> MAC10

Se trata de una SMG con un silenciador incluído desde que la encuentras en el mapa.

• Daño base: 24

• Velocidad de disparo: 0.09

• Muerte Silenciosa: El MAC10 viene con un silenciador pre-conectado.

SCAR >>> Reducido el retroceso en un 10% para darle mayor precisión al arma.

M60 >>> Reducido considerablemente el retroceso en modo ametralladora (al estar agachado o boca abajo), en un 30%.

UMP y XM8 >>> La velocidad de recarga ahora se aumentó en un 5%, lo cual les permitirá seguir en combate más rápido luego de terminarse un cargador.

MP5-X >>> Aumentada la velocidad de disparo del arma en un 5% para darle un mejor rendimiento en los combates finales.

KAR98K >>> Este rifle de francotirador es uno de los más débiles por su lenta velocidad de disparo, la cual fue aumentada en un 10% para mejorar su rendimiento.

GROZA >>> A pesar de ser uno de los rifles de asalto predilectos, rendía mal contra enemigos con mucha armadura. A raíz de ello, se ha aumentado su penetración de armadura en un 20%.

Además, las siguientes armas han recibido una reducción en su rango efectivo para balancear su rendimiento algo por encima de lo normal:

• UMP: -5%

• MP5: -3%

• Thompson: -3%

• Mini UZI: -5%

• MAG-7: -3%