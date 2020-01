Hacker amenaza a Tfue en vivo en su stream

Tfue finalmente tuvo una confrontación cara a cara con el hacker que lo ha estado molestando durante sus últimos streams. En su más reciente transmisión, Turner "Tfue" Tenney decidió que ya era suficiente y aprovechó que se volvió a encontrar al hacker para invitarlo al lobby previo a una partida para enfrentarlo.

Lo primero que hizo Tfue fue preguntarle al hacker si le parecía divertido y por qué estaba empeñado en destruir todas sus partidas de "Tfue Scrims", en las que juega con sus espectadores que pueden ver su pantalla y sus movimientos. "Si [es divertido], el juego está muerto", fue la respuesta que recibió.

Luego Tfue y su compañero de dúos, Scoped, intentaron descubrir la identidad del hacker e incluso le preguntaron por una cuenta de Twitter que le llegó a Tfue, y le consultaron al hacker si era suya, pero lo negó.

Todo se puso mucho más picante cuando reveló que llegaron a llamar a su casa preguntando a sus padres por "el hacker" e incluso le preguntó a Tfue si fue él quien llamó. "Quienquiera que lo hizo, que sepa que lo voy a doxear muy pronto, y no bromeo", sentenció el hacker.

Para los que desconocen el término, "Doxing" es un término que se utiliza en el medio de Internet para referirse a la práctica de investigar, recopilar y difundir información sobre una persona que fue específicamente seleccionada con un objetivo concreto o como una vendetta.

Y tardó poco en doblar la apuesta: "Ustedes saben muy bien que no deben hacer cosas como esta porque, imaginen... No quiero amenazarlos para nada, no lo estoy intentando pero puede que conozca alguien que pueda [amenzarlos]. No voy a decir más", cerró.

Now, while Tfue didn’t quite get the confirmation that the hacker would stop interfering with his games that he may have liked, he did manage to shine the spotlight on them even further.