Esta es la lista de juegos de PS Plus en Septiembre 2021.

Hitman y Overcooked lideran los juegos gratis de PS Plus de septiembre

Con el comienzo de un nuevo mes, desde Sony dieron a conocer varias novedades para los fanáticos de PlayStation. Por un lado, llegó su nueva promoción de ofertas "Imperdibles en tu Colección", y también presentaron la alienación de juegos gratuitos para los usuarios de PS Plus.

En cuanto a estos juegos gratuitos, hay una notable mejora con respecto a los juegos que el servicio de suscripción liberó durante agosto; y los fanáticos de PlayStation podrán hacerse con Hitman 2 y Predator Hunting Gruounds completamente gratis en PS4, mientras que Overcooked: All You Can Eat estará disponible con su versión de PS5.

Hitman 2

Predator: Hunting Grounds

Overcooked: All You Can Eat!

A diferencia de otros meses, donde los juegos se lanzan al inicio del mes, ésta vez los fanáticos podrán hacerse con estos tres títulos a partir del próximo martes 7 de septiembre, y estarán disponibles hasta el lunes 4 de octubre.