Jugadores del GTA V descubren un Easter Egg sobre a la ubicación del GTA 6

Los desarrolladores de GTA son conocidos por dejar pistas en sus juegos con información, que nunca confirmarán, de la secuela del mismo en diferentes lugares. Muchas veces Rockstar deja pistas donde uno menos lo piensa, tanto en juegos como GTA o Red Dead Redemption.

Es por eso que desde el lanzamiento del GTA V en 2013 los amantes de Grand Theft Auto no sólo han jugado el título, sino que muchos de ellos lo han hecho buscando pistas sobre la ubicación donde se llevará a cabo el GTA 6.

Tiempo atrás se filtró la noticia de que la secuela se desarrollará en Sudamérica, más precisamente en Colombia y desde entonces varias pistas han conducido a ello y muchas otras comenzaron a tomar sentido. Lo más reciente fue el pin con la bandera colombiana (foto arriba) entregada para las fiestas por Rockstar. Sin embargo, aseguran haber descubierto una nueva pista.

Ésta surge del aviso dentro del juego para "Six Figure Temps" el cual tienen algo de relación con Sudamérica y, como reporta el usuario de Reddit MrBurpAlot, la página de Six Figure Temps dentro del juego tiene un cuestionario donde una pregunta, que nada tiene que ver con el resto, menciona Sudamérica.

"¿Te sientes a gusto viajando solo a áreas remotas de América Central y del Sur?", se puede leer en el cuestionario. Teniendo en cuenta que el nuevo juego se llevaría a cabo en sectores recónditos de Sudamérica, todo hace indicar que es un Easter Egg del próximo juego.

Como siempre, no puede ser tomado más que como una posible pista, pero hasta que Rockstar no revele novedades sobre el GTA 6 y su ubicación no se puede saber a ciencia cierta si es, en efecto, una referencia al juego. Aún así, parece alinearse bien con el resto de los reportes sobre la localización del nuevo juego de la saga.

