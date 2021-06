La serie de Cuphead en Netflix recibe su primer vistazo

Durante la Geeked Week de Netflix, el servicio de streaming mostró montones de proyectos relacionados con videojuegos que saldrán en un futuro. Entre ellos estuvo The Cuphead Show!, serie que recibió su primer clip hoy.

Como era de esperarse, tiene un look similar al juego original de Cuphead, que encantó a los fans en parte por su estética y gameplay. Como el estilo está basado en caricaturas de los 1930, los creadores de la serie se inspiraron en cortos de Disney de aquella época y Popeye, entre otras cosas.

El actor Wayne Brady interpretará al antagonista King Dice, en lo que funciona como una precuela a lo que sucede en el juego. La trama seguirá la aventura de los hermanos Cuphead y Mugman, quienes se encontrarán con algunos de los jefes que conocimos en el videojuego.

The Cuphead Show! se estrenará este año en Netflix. No es el único proyecto basado en juegos que pudimos ver hoy: también se lanzaron clips o imágenes de adaptaciones de juegos como Splinter Cell, League of Legends, Far Cry, y Castlevania.

