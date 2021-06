Arcane de Netflix: todas las referencias a League of Legends en el nuevo clip

Netflix presentó, como parte de su evento Geeked Week, un nuevo clip de Arcane, la serie animada de League of Legends. Fuera de contexto puede no significar mucho para quienes no estén familiarizados con el juego, pero en realidad trata con varias cuestiones del lore del juego de Riot Games.

La personalidad de Jinx

En el video, Jinx recorre un edificio en ruinas, y hace un par de cosas que pueden parecer extrañas para quienes no la conocen. Le dispara a un cuervo sin razón, y termina el clip disparándole a la máquina de boxeo.

Lo cierto es que Jinx es una criminal enamorada del caos y la violencia, que siempre fue representada como impulsiva y violenta. Su origen es algo misterioso, y seguramente conozcamos mucho más de ella a lo largo de la serie.

La relación entre Jinx y Vi

Jinx tiene flashbacks de su hermana Vi a lo largo de la escena, en la que parece cada vez más enojada y dolida cuanto más piensa en ella. Vi solía ser una criminal al igual que su hermana, pero a lo largo de su vida supo canalizar su agresivivdad para transformarse en una vigilante, que busca imponer la ley.

Los responsables de la serie dejaron en claro que la relación entre ellas, y su origen como personajes, será un punto focal en la narrativa de Arcane.

El contraste entre Piltover y Zaun

En el lore de League of Legends, las ciudades de Piltover y Zaun estaban unidas en el pasado. Ahora, están separadas: mientras que Piltover se encuentra en la superficie y es la utópica capital cultural del mundo de Valoran, Zaun es un distrito industrial contaminado y tóxico.

Vi y Jinx son nativas de los barrios pobres de Zaun, pero parte de su historia transcurre en Piltover. La serie nos llevará a conocer ambas ciudades, y explorará tanto el pasado y el presente de estos dos personajes, así como de otros que vienen de estas regiones.

Geeked Week nos trajo muchos otros anuncios hoy, incluyendo series de Splinter Cell, Castlevania, y Far Cry.

