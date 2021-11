El servicio de suscripción de Xbox que conocemos como Xbox Game Pass no para de crecer, y nos presentó varios grandes juegos que se sumarán a la lista durante el mes de noviembre 2021, entre los que se destacan algunos clásicos y otros estrenos.

Liderando ésta lista se encuentran dos juegos que estarán disponibles a partir de este 2 de noviembre en el servicio de suscripción de Xbox: Minecraft y Unpacking. El clásico juego de Mojang estará disponible en PC, mientras que el otro título se podrá jugar en todas las plataformas en las que Xbox Game Pass se encuentra disponible.

Para el 4 de noviembre tenemos la edición de otros títulos más que destacados, con la adición por un lado de It Takes Two, el juego cooperativo que atrapó a millones de fanáticos a lo largo de este año. También tendremos disponible a Kill it with Fire, un juego interesante... a menos que seas aracnofóbico.

Pero el día al que debes esperar es el 9 de noviembre, donde Xbox Game Pass dará el salto al siguiente nivel, ya que se añadirán a su servicio el nuevo Football Manager 2022, y también la nueva adición a la franquicia Forza, el gran Forza Horizon 5.

Para cerrar la lista, GTA: San Andreas - Definitive Edition estará disponible el 11 de noviembre, cerrando así la lista de nuevos juegos añadidos al servicio de suscripción más grande de todos los tiempos en la industria.