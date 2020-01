Ninja reveló que es lo único que le falta para vencer a los mejores de Fortnite

El 2019 fue un año clave para que los mejores jugadores de Fortnite se dieran a conocer en la Fortnite World Cup que se celebró en estadio Arthur Ashe de Nueva York, y muchos se sorprendieron cuando durante las 10 semanas previas, Ninja no logró clasificar a las finales.

Tyler Blevins saltó a la fama como Ninja principalmente por ser el streamer que hizo famoso al battle royale de Epic Games, el ascenso tanto del juego como del streamer fue prácticamente en paralelo, por lo que su ausencia de la final de la Copa Mundial fue sumamente imprevista y dejó al descubierto que a Ninja lo han superado varios jugadores en su nivel de juego.

Claramente todos los fanáticos de Fortnite amarían verlo jugando una competencia mundial de Fortnite en 2020, pero Ninja tiene claro que aún le falta algo para superar a los mejores. Una característica que es muy importante en el competitivo y que generalmente define las partidas.

En su último stream, Ninja reveló que no es el mejor en la toma de paredes de construcciones, y los que juegan mucho Fortnite entenderán su importancia. "'¿Podemos hablar de como no puedo tomar paredes? Es tan estúpido. Si no tengo una P90, pierdo contra cada jugador talentoso en un 1v1 porque no puedo tomar nada", comentó bastante frustrado.

"No puedo tomar paredes ante jugadores contra los que realmente necesito hacerlo. Osea, un jugador realmente bueno contra el cual sería asombroso poder tener un disparo claro al tomar su pared", continuó Ninja mientras se enfrentaba a un rival en un 1v1 durante una partida.

Ninja jugando con Marshmello en la Fortnite World Cup como invitados.

Irónicamente, segundos después logró tomar la pared del rival y construir antes, encerrándolo. Pero claro, no se trataba de Bugha, Tfue u otro jugador de máximo nivel competitivo de Fortnite. Veremos entonces si Ninja se dedica a trabajar específicamente en esto durante las próximas semanas. Si logra dominarlo es probable que lo veamos compitiendo a un nivel un tanto más alto en este año.

