PUBG desbanca a Sea of Thieves y es lo más vendido de la semana en Steam

Las últimas dos semanas han tenido un claro dominador en los gráficos de estadísticas de Steam, la plataforma de juegos para PC de Valve. Y es que Sea of Thieves se mantuvo por 14 días de corrido como el juego más vendido, pero finalmente llegó su momento de ceder el número 1.

Y si Sea of Thieves, un juego lanzado originalmente en 2018, dominó gracias a su más reciente actualización, ¿cómo no iba a hacerlo PlayersUnknown's Battlegrounds? El PUBG se quedó con el #1 en Steam esta semana y lo hizo gracias a la actualización que introdujo un nuevo mapa al juego: Taego.

Nuevo mapa del PUBG: Taego

Top 10 de juegos más vendidos de la semana en Steam

1- PUBG

2- Sea of Thieves

3- Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

4- Rust

5- Sekiro: Shadows Die Twice GOTY Edition

6- Forza Horizon 4

7- It Takes Two

8- Valve Index Kit VR

9- Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (Paquete)

10- Grand Theft Auto V

Como podemos ver, Sea Of Thieves no desapareció de la lista, y tan sólo perdió el primer lugar, pero se mantiene firme como el segundo juego más vendido de la plataforma en estos siete días. El podio lo completa el nuevo juego de Capcom, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Títulos como Rust, Forza Horizon 4 y Sekiro: Shadows Die Twice se mantienen en la lista durante sus últimos días en oferta gracias a la Summer Sale de Steam, y seguramente la próxima semana habrá cambios masivos en la lista.

