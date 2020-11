Actualización de Among Us elimina los anuncios en móviles

Los desarrolladores en InnerSloth continúan trabajando árduamente en Among Us, y lo han demostrado lanzando una nueva actualización para el juego. Si bien la mayoría de las novedades en esta actualización están enfocadas en la corrección de errores, hay alguna que otra grata sorpresa.

La más destacada es que los jugadores de móviles no tendrán anuncios hasta fin de año, mientras solucionan un error en éste apartado. Además, los jugadores que pagaron para quitarlos recibirán una pequeña recompensa en el futuro cercano.

NOVEDADES ACTUALIZACIÓN AMONG US

BALANCE

• Manipular comunicaciones ahora oculta las flechas de siguiente tarea.

• La luz roja de comunicaciones ya no indica inmediatamente la posición correcta.

CORRECCIÓN DE ERRORES

• Se corrigió un error que causaba que la cámara se moviera a nivel de seguridad.

• Se corrigió un error que causaba que apareciera una tabla de administración incorrecta en Polus.

• El minijuego Polus Temperature se ha corregido en iOS.

• Se corrigió un error que permitía reparar un reactor sísmico en solitario.

• Se corrigió un error que hacía que los paneles fueran accesibles a través de las paredes en Polus.

OTRAS NOVEDADES

• El sistema de cuentas previamente anunciado está finalizando su desarrollo.

• La traducción del juego a nuevos idiomas continúa progresando y pronto se permitirá jugar en varias lenguas.

• No habrá publicidad en móviles hasta final de año para solucionar un error (aquellos que hayan pagado para eliminar anuncios recibirán una recompensa por anunciar).

Notas de parches



(Ahora sin bromas haha)



Balanceo

•La manipulación de las comunicaciones ahora oculta las flechas de tareas.

•La luz roja de comunicaciones ya no indica inmediatamente la posición correcta. 1/4 — Among Us Info (@AmongUsES_) November 24, 2020

Cabe destacar que el próximo 10 de diciembre en The Game Awards 2020 podremos ver finalmente el nuevo mapa de Among Us, el cual ya nos fue anticipado por los desarrolladores y estará conectado con Henry Stickman, otra de las creaciones del estudio.

