Récord histórico: una copia de The Legend of Zelda se vende a 870 mil dólares

Hoy 9 de julio de 2021 se rompió un récord histórico en el mundo de los videojuegos. El juego vendido por mayor precio durante una subasta hasta ahora era el Super Mario Bros. original, que se vendió a U$S660.000 en abril. Pero otra franquicia de Nintendo le quitó el trono, ya que The Legend of Zelda se vendió hoy por U$S870.000.

Así es: un cartucho sellado de The Legend of Zelda, originalmente lanzado para Nintendo Entertainment System en 1986, se entregó por esta exorbitante cantidad de dinero. No solo superó a Mario para la misma plataforma, sino que destruyó el récord del juego de Zelda más caro, ya que el segundo con mayor valor fue otra copia de este título que se vendió a U$S50.400.

La razón de este precio tiene que ver no solo con su condición, que recibió un 9 de 10 en la escala de Wata, además de una A para su valor. Sino que se trata de una tirada de la variante NES R, de la cual se produjeron unas pocas copias antes de que se reemplace por la Rev-A.

La casa de subastas Heritage Auctions se refirió a la copia como un "Grial", y afirmaron que seguramente sea la única copia en excelente estado de esta tirada que puedan llegar a conseguir durante "muchos años". Solo hay otra variante anterior a la NES R, la NES TM, pero afirman que se cree que solo existe una de estas copias, y no saben si alguna vez llegará al mercado.

Gran parte de su valor también se adjudica, por supuesto, al interés suscitado por la saga de The Legend of Zelda en estos últimos años. La entrega Breath of the Wild revitalizó a la franquicia en 2017, y fue un éxito tan enorme que los fans no pueden esperar para recibir su secuela, que saldrá el año que viene.

