Siete nuevos circuitos de Línea letal llegan esta semana al GTA Online

Como es costumbre cada jueves, Rockstar Games nos presenta las novedades que se podrán encontrar en el GTA Online por los próximos siete días, destacando recompensas, bonificaciones y descuentos. Sin embargo, esta semana también hay siete nuevos circuitos de línea letal distribuidos por todo Los Santos.

Podrás encontrar los nuevos circuitos en diferentes sectores de la isla, y recibirás una bonificación triple en GTA$ y RP durante toda la semana al competir en estos desafíos de línea letal. Asi mismo, los fanáticos de Línea letal que jueguen una ronda del modo y compren la bicicleta Shotaro con luces de neón antes del 30 de junio recibirán un reembolso de GTA$ 750,000 la próxima semana.

Bonificaciones semanales del GTA Online

• Recibirás el triple de GTA$ y RP en las misiones Línea letal.

• Recibirás el triple de GTA$ y RP en misiones de Farra en el yate.

• Recibirás el doble de GTA$ y RP en Séquito

• Recibirás el doble de GTA$ y RP en misiones de venta de mercancía de transporte.

Imagen: Rockstar Games

Recompensas especiales en el GTA Online

• Consigue un reembolso de GTA$ 750,000 por jugar una ronda de Línea letal y comprar Shotaro antes del 30 de junio (disponible dentro de las 72 horas posteriores al inicio de sesión después del 30 de junio).

• Consigue una camiseta Buckingham gratis por iniciar sesión.

• Podrás obtener bebidas gratuitas en el bar de The Diamond Casino & Resort y The Music Locker.

• El Enus Windsor Drop es el premio mayor en la ruleta de la suerte dentro del The Diamond Casino & Resort.

Imagen: Rockstar Games

Nuevos descuentos en el GTA Online

• 80% de descuento en todos los atuendos de Línea Letal.

• 40% de descuento en Shotaro.

• 40% de descuento en Buckingham Luxor

• 40% de descuento en Buckingham Luxor Deluxe

• 40% de descuento en Buckingham Swift

• 40% de descuento en Buckingham Swift Deluxe

• 40% de descuento en Buckingham Supervolito

• 40% de descuento en Buckingham Supervolito Carbon

• 40% de descuento en Gallivanter Baller LE

• 40% de descuento en Gallivanter Baller LE LWB (blindado)

• 40% de descuento en Enus Cognoscenti

• 40% de descuento en Enus Cognoscenti (blindado)

Imagen: Rockstar Games

Estas serán las novedades más destacadas que podrás encontrar en el GTA Online durante los próximos siete días.

