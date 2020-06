Sony revela el trailer de lanzamiento definitivo de The Last of Us Part 2

Luego de años y años de espera, y de postergación tras postergación, el último evento de marketing para The Last of Us Part 2 fue presentado hace instantes, con la revelación del trailer definitivo de lanzamiento del juego de Naughty Dog.

En los canales oficiales de PlayStation ya se puede ver el trailer de TLOU2, en el cual los jugadores finalmente tendrán la continuación del mundo que descubrieron siete años atrás, con Joel y Ellie como protagonistas. En esta ocasión, todo se basará en la no tan pequeña Ellie, en su persecución por venganza luego de las cosas que le sucedieron.

The Last of Us Part 2 será, junto a Ghost of Tsushima, el broche de oro para cerrar el ciclo de PlayStation 4, y Naughty Dog nos ha detallado cada parte del trabajo que hicieron para llevar a cabo un juego como ningún otro y que esperan supere todas las ya altas expectativas de los fanáticos.

El lanzamiento de The Last of Us Part 2 se llevará a cabo en todo el mundo el próximo viernes 19 de junio, de manera exclusiva para PlayStation 4.

