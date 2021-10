La trama de The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me seguirá a un grupo de documentalistas que se encuentran a la merced de una figura misteriosa.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me se anuncia con un terrorífico tráiler

Halloween está a la vuelta de la esquina, y qué mejor manera de festejarlo que con el anuncio de un juego de terror que pinta traer todos los sustos. Hablamos del tráiler del nuevo The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me.

The Devil in Me es la nueva entrega de la saga de terror de antología que vienen lanzando Bandai Namco y Supermassive Games. Es la cuarta entrega, y puedes ver su video de presentación aquí abajo.

El juego contará la historia de un grupo de directores de documentales, que recibe una invitación para un tour del Murder Castle del asesino serial H.H. Holmes. Por supuesto, allí descubrirán que no es una simple réplica, sino que alguien tiene motivos más siniestros.

¿Cuándo sale The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me y en qué plataformas?

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me sale en 2022. Aún no tiene fecha de lanzamiento concreta, ni plataformas confirmadas, pero los juegos anteriores de la serie están disponibles en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, y PC.