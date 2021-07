The Last of Us: la serie de HBO comienza su rodaje

Tras haber tenido dos exitosísimos juegos en PS3 y PS4 respectivamente, The Last of Us llegará al mundo de la televisión en una adaptación hecha por HBO. Hoy, no solo se confirmó que comienza el rodaje de la serie, sino que se compartió la primera imagen oficial, que muestra a algunos de los miembros principales del elenco.

El actor Gabriel Luna fue quien subió la foto a su cuenta de Instagram, con el hashtag #MillerTime haciendo referencia a la familia Miller del juego. Mientras que él interpreta a Tommy Miller, su compañero Pedro Pascal hará del protagonista Joel, y la recientemente anunciada como parte del elenco Nico Parker completa la familia con su actuación como Sarah.

También lee:

• Nuevos reportes desalientan el posible DLC de historia para TLOU2

"Ya amo a estos muchachos", escribió Luna. Además de indicar que ya se empezó a rodar The Last of Us, cuya filmación es en Calgary, Canadá, esta imagen sugiere una escena en particular del juego para PlayStation 3. Sin dar spoilers, estos tres actores aparecen en el prólogo y viven una experiencia que convertirá a Joel en el personaje que todos terminamos conociendo.

Sin embargo la serie no se concentrará en la relación de esta familia, sino en la de Joel y Ellie, una superviviente del apocalipsis zombie que perdura en el universo de The Last of Us. Bella Ramsey, quien se hizo conocida por su breve papel en Game of Thrones también de HBO, será la segunda mitad del dúo protagónico.

Redondea el elenco Merle Dandridge, quien repetirá su rol como Marlene luego de prestarle la voz en el videojuego. Craig Mazin y Carloyn Strauss serán productores ejecutivos de la serie junto a Neil Druckmann, creador y director tanto del primer juego como de su galardonada secuela.

Lee También