Ubisoft anuncia Far Cry VR: fecha de lanzamiento y detalles

Si eres fan de Far Cry, y específicamente de su tercera entrega, te encantará saber que Ubisoft hará posible que te adentres en su mundo. La compañía acaba de anunciar su nuevo proyecto, Far Cry VR: Dive Into Insanity.

Ubisoft describe a Far Cry VR como una "experiencia de realidad virtual" que llevará a que los jugadores exploren la isla Rook de Far Cry 3. Fue desarrollado junto a la cadena de arcades VR Zero Latency, y solo estará disponible en sus salas.

Zero Latency tiene 52 sedes a lo largo de 24 países incluyendo cinco en España, y todos ellos contarán con Far Cry VR. Se podrá jugar de a ocho personas, quienes deberán trabajar en equipo para sobrevivir a su entorno, y al icónico Vaas.

Far Cry VR: Dive Into Insanity estará disponible a partir del 1 de julio en todos los centros de Zero Latency alrededor del mundo, y contará con una traducción completa en español. Hace poco, Ubisoft mostraba material de Far Cry 6.

