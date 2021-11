Mass Effect, la saga de RPGs espaciales de BioWare y Electronic Arts, es conocida por su excelente narrativa no lineal y rico universo expansivo. Por esto mismo se presta a ser adaptada a la TV, cosa que quiere llevar a cabo Amazon.

Un nuevo reporte del prestigioso medio Deadline afirmó que Amazon Studios está "cerca de cerrar un trato para desarrollar una serie" basada en esta franquicia. Según escriben, es una de sus mayores esperanzas ahora mismo.

Esto es porque Amazon quiere traer a su servicio contenido original que responda a los géneros de fantasía y ciencia ficción, para diferenciarse de la competencia. Es por eso que han metido tantas fichas a series como The Wheel of Time y The Lord of the Rings.

Electronic Arts y BioWare aún no se han pronunciado al respecto, pero ya habían pistas de que tenían en mente este proyecto. Desde la desarrolladora habían afirmado que era "cuestión de tiempo" hasta que sucediera.

Más allá de esta serie televisiva, los fans de Mass Effect pueden esperar varios lanzamientos en los videojuegos. Además de la reciente Legendary Edition, BioWare ya está trabajando en la cuarta entrega principal de la saga.