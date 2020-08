Video viral: El reencuentro más emotivo en Fall Guys con música del Titanic de fondo

Fall Guys: Ultimate Knockout se lanzó el pasado 4 de agosto de manera oficial y se convirtió en el juego más popular de las plataformas de streaming y cuenta con una enorme cantidad de jugadores, tantos que sus servidores han colapsado en ciertos momentos.

Tanta gente ha jugado Fall Guys en estos días que ya tenemos los primeros momentos épicos en el juego, y uno de ellos es el que compartió el usuario de Reddit Askiie, quien mostró qué tan emotivo puede ser Fall Guys al jugarlo con amigos, con una pequeña edición.

El juego en blanco y negro, la música de Titanic de fondo (My Heart Will Go On) es todo lo que necesitó Askiie junto a su compañero para armar una emotiva reunión entre ellos en las puertas de la meta de uno de los niveles:

Seguramente Fall Guys nos deje grandes momentos en el futuro, cuando el juego se acutalice con funciones de partidas personalizadas y mapas creados por los propios usuarios que podrían sorprendernos a todos.

