Ya puedes visitar la nueva sensación de Animal Crossing: Sentosa

Las medidas del interruptor automático significan que las personas no pueden visitar ningún lugar de interés. Pero en Animal Crossing: New Horizons ahora pueden explorar Sentosa, prácticamente. El juego ahora tiene una recreación de Sentosa, llamada Sentosa Crossing. Es la primera escapada de la isla por una marca de Singapur, según Sentosa Development Corporation

En Sentosa Crossing, los jugadores de ACNH visitarán el hotel de lujo Capella Singapore, explorarán los senderos naturales, "harán" yoga en la playa y se balancearán junto al Luge. La isla virtual comenzó a recibir invitados el sábado pasado. Es una iniciativa independiente de SDC, con la ayuda de su agencia creativa, BBH Singapore. A SDC y BBH Singapur les llevó 12 días construir Sentosa Crossing. No hubo aportes de Nintendo, el editor del juego.

CÓMO VISITAR EL CRUCE DE SENTOSA

Sentosa Crossing está abierto todos los días en tres franjas horarias de dos horas: de 10 a.m. a mediodía, de 2 a 4 p.m. y de 6 a 8 p.m. Cada espacio incluye tres sesiones de 30 minutos, con cada sesión limitada a cuatro visitantes para evitar el "hacinamiento" y para la mejor experiencia. Por lo tanto, hay 36 sesiones disponibles cada día. Tendrás que registrarte para una sesión aquí. Si tiene éxito, recibirá una confirmación por correo electrónico de Sentosa Development Corporation y otro correo electrónico con un código 15 minutos antes de su horario asignado. Diríjase al aeropuerto de su isla en ACNH, ingrese el código y será "trasladado" a Sentosa Crossing. Allí, puede explorar las atracciones de la isla y tomar muchas fotos. Solo recuerda ser considerado: no molestes a los demás visitantes y no arranques las flores.

