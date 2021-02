"Las huev@#$, el que me diga malo lo bloqueo", James Rodríguez se volvió streamer

Al igual que jugadores como Javier Hernández, Sergio Agüero o Thibaut Courtois, James Rodríguez es otro futbolista de la élita que comenzó su historia como streamer en Twitch. El colombiano hizo su primera transmisión oficial en la plataforma jugando con sus amigos a Call of Duty: Warzone.

Aunque ya lo habíamos visto jugar antes, cuando compartió un 'gameplay' con uno de los mejores jugadores de España, Flexz, ahora el colombiano decidió abrir su propio canal en Twitch y compartir su propia experiencia jugando este famoso 'shooter'.

Sin embargo, James se estrenó en Twitch con un gran clip que no tardó en hacerse viral. De entrada, el '19' del Everton le avisó a sus seguidores que él no es muy bueno en ese videojuego. Que lo hace para divertirse, pero le mandó una advertencia a todos: "Los malos tenemos derecho a jugar. No me digan malo, que no se que... solo energía buena. Si no, bloque0, bloqueo, bloqueo. Las huev@#$".

Así se estrenó James Rodríguez en Twitch como 'streamer' de Call of Duty Warzone:

¡MODO STREAMER��! El colombiano���� James Rodríguez inició su aventura de transmitir sus partidas de Call Of Duty Warzone en Twitch y antes que nada advirtió a la gente que no es muy bueno que digamos... #eSports #CafeterosXElMundo pic.twitter.com/9rVetFuG8r — Toque Sports (@ToqueSports) February 22, 2021

Lee También