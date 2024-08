Una voz autorizada hizo una grave acusación y la polémica en los Juegos Olímpicos París 2024 inició en 3, 2, 1. Estados Unidos perdió la hegemonía de quince victorias consecutivas en la prueba de natación 4×100 metros de relevos combinados tras la victoria de China, pero Michael Phelps no dudó, y acusó de trampa a los nadadores chinos que obtuvieron la medalla de oro.

Con la experiencia de haberse colgado 28 medallas en la historia de los Juegos Olímpicos, 23 fueron de oro, a Phelps no le pesó opinar sobre la victoria de Jiayu Xu, Haiyang Qin, Jiajun Sun y Zhanle Pa, y hablando con la prensa el lunes 5 de agosto empezó diciendo que “si das positivo, nunca se te debe permitir volver y competir de nuevo. Cortado y seco”.

¿A qué se refería Michael Phelps? Resulta y acontece que una investigación del diario ‘The New York Times’ publicó que 23 nadadores chinos dieron positivo para dopaje por la sustancia prohibida trimetazidina antes de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Sin embargo, se les permitió participar porque se argumentó que habían ingerido la droga sin conocimiento por medio de alimentos contaminados.

Nueve de los nadadores de China que hicieron parte del escándalo de dopaje ganaron medallas en los eventos de este año y dos de ellos, Qin Haiyang y Sun Jiajun, fueron parte del equipo que le ganó la medalla de oro a Estados Unidos en París 2024. Así que Michael Phelps puso un grito en el cielo: “Me rompe el corazón ver a la gente esforzarse durante cuatro años seguidos para prepararse para unos Juegos Olímpicos y luego que alguien que hace trampa se los quite. No está bien. Lo defiendo y siempre lo defenderé”.

China ganó el oro en 4×100 metros de relevos combinados. (Foto: Imago)

El nadador británico Adam Peaty señaló sobre la victoria del equipo chino que “si fuiste ‘contaminado’ dos veces, como persona honorable, deberías abandonar el deporte. Pero sabemos que el deporte no es tan simple“. Phelps no se quedó atrás y puso más candela con una fuerte acusación: “Si no todo el mundo pasa por las mismas pruebas, tengo un problema grave porque significa que el nivel del deporte no es justo y no es uniforme. Si estás asumiendo ese riesgo, entonces no perteneces aquí. Adelante, ve a los juegos de trampas. Que los Juegos Olímpicos se centren en la integridad”.

El nadador chino acusado de trampa por Michael Phelps rompió el silencio

Ante el revuelo que causó la acusación de una leyenda como lo es Michael Phelps, BOLAVIP buscó si alguno de los nadadores chinos señalados había hablado sobre el tema y… ¡Oh, sorpresa! Qin Haiyang rompió el silencio con un mensaje para todos aquellos que los señalaron de tramposos. “¡Lo hicimos! ¡Campeón olímpico! Cualquier duda es solo una broma. El estrés solo nos hará más fuertes“, publicó el nadador chino en Instagram.

Qin Haiyang sobre el oro en París 2024. (Foto: Instagram / @haiyangqin)

La nadadora china que puso en duda las medallas de Michael Phelps

Zhang Yufei ganó la medalla de bronce en la prueba de los 100 metros mariposa y también estuvo entre los 23 deportistas chinos que dieron positivo a dopaje antes de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. En conferencia de prensa, esta nadadora habló de lo dicho por Phelps con un firme mensaje: “¿Por qué se debería cuestionar a los nadadores chinos cuando nadan rápido? ¿Por qué nadie se atrevió a cuestionar al estadounidense Michael Phelps cuando obtuvo ocho medallas de oro?“.