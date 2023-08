La relación entre Diego Simeone y Joao Félix se tensó desde principios de la temporada anterior, en la que el portugués pasó de ser titular indiscutido a suplente de un momento a otro en el Atlético de Madrid. Allí salieron a la luz algunos cortocircuitos que decantaron en la salida del futbolista a préstamo al Chelsea en enero del 2023.

Pero claro, al elenco de la Premier League le fue tan mal, a tal punto que ni siquiera clasificó a la Conference League, que se inclinaron por no hacer uso de la opción de compra ni renegociar una nueva cesión. Por lo que el delantero debió presentarse desde el primer día de la pretemporada del Colchonero que, como atracción, tuvo la gira por Asia y Estados Unidos.

Al regresar, y a horas de iniciar el camino del Atlético de Madrid en LaLiga de España, Diego Simeone otorgó una entrevista al periódico Marca en la que dejó bastante claro cómo quedó su relación con Joao Félix. ”Yo no voy a hablar más de Joao de lo que ya dije. Lo que nos está dando o dio es lo que se vio. No creo que se haya guardado algo de lo que pudo dar. Igual que yo me comporté con él intentando dar lo máximo para sacarle algo. Posiblemente en su búsqueda necesite algo más… ya él y sus agentes y el club decidirán”, expresó el entrenador que, al hablar en pasado, dio a entender que, en lo inmediato, no lo tiene en los planes de su esquema.

Además, dejó entrever que todavía no se vio la mejor versión del ex Benfica: ”Los futbolistas pueden explotar a distintas edades. Hay chicos que explotan a los 24, otros a los 22, otros a los 26. Está en el tiempo que ellos encuentren su maduración. Hablo de él, de Barrios, de los más jóvenes. Cada uno tiene su tiempo y lo tendrá porque es bueno. Es un gran futbolista con un montón de herramientas que ya quisieran muchos futbolistas tener”.

Para cerrar, el Cholo le tiró la pelota a Joao para que explique, si lo cree necesario, por qué relució querer ser transferido al Barcelona, uno de los rivales directos del conjunto de la capital española: ”Como siempre comento, la mejor manera de saberlo es cuando le toque hablar a él. Él sabrá los motivos”.