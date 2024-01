Barcelona y la peculiar solución de Xavi si no hay fichajes en enero

El cuerpo técnico de Xavi Hernández pide soluciones en el mercado. La necesidad de sumar una cara nueva se hace imperante para pelear por todos los retos que vienen por delante. En caso de no contar con dinero en caja para dicho hecho, el entrenador del Barcelona propone una peculiar solución a lo que ya es una realidad por Montjuic: falta un mediocentro.

Hay diferentes informaciones alrededor del tema. De un lado aparece Mundo Deportivo asegurando que no hay dinero en caja y que Barcelona no podrá sumar una nueva ficha para reemplazar al lesionado Gavi. La salida de Sergio Busquets y el nivel de Oriol Romeu obligan para Xavi a solicitar un ‘5’ más por parte de la directiva de Joan Laporta. Sport por su parte si abre la brecha a contrataciones gracias a la venta del 49% de Barça Studios por valor de 200 millones de euros.

LaLiga ya está en conversaciones con Barcelona de cara a solucionar los problemas de Fair Play Financiero y fichar en enero. ¿Pero qué se hace en caso de que dicho hecho no ocurra? La solución, indican desde Mundo Deportivo, parte para Xavi o Deco por cambiar de posición a Andreas Christensen. Sí, podríamos ver al zaguero como ‘5’ del equipo en diversas oportunidades si es que Joan Laporta no puede traer una nueva ficha. Los nombres que aparecen en el mercado, tan diversos en cuanto a presente como ejemplificantes de lo que se necesita.

Andre Onana del Everton, Ederson Dos Santos del Atalanta y Martín Zubimendi de Real Sociedad. Son las opciones que indican tanto Mundo Deportivo como Sport para definir los futuribles que se manejan en caso de solventar los problemas de Fair Play Financiero con LaLiga. ¿Precios? Ninguno por debajo en enero de los 40 o 50 millones de euros. Primero por supuesto, hay que cerrar la venta del 49% de Barça Studios.

Dos fondos de inversión serían quienes estarían detrás de dicha operación. Si hay luz verde para concretar todo, se busca un perfil similar al de Gavi en cuanto a intensidad. Consideran al canterano como un pulmón del equipo, el guerrero en la sombra del esquema y una pieza angular en el trabajo sin balón de los culés. En las próximas horas sabremos si finalmente Barcelona puede o no fichar esa posición que tanto pide su DT. Andreas Christensen es el plan B.

Guardiola pide confiar en Xavi

El nuevo The Best en cuanto a DTs se refirió al momento de su Barcelona. Pide Fe en el proyecto y mantener a quien fuese su cerebro en el césped: “Es muy fácil culpar al entrenador. No hay secretos, los jugadores deben dar un paso adelante. Son ellos los que juegan, tienen que dar un paso adelante. Siempre se pone el foco en el entrenador cuando pierdes”.

Múnich sigue soñando con Araujo

Sport habla de un Bayern decidido a volver a la puja por uruguayo. Se indica una oferta de 70 millones de euros que llegará más pronto que tarde a Montjuic por el zaguero de 24 años. Este hablaba días atrás sobre la posible operación y cerraba la puerta de ello. Barcelona no olvidemos, prepara una gran venta en verano.