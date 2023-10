El presente de Joao Félix con el Barcelona no se parece a nada que hayamos visto del futbolista portugués en su estancia en Atlético de Madrid, más bien se parece a la promesa por la cual los colchoneros desembolsaron 127 millones en 2019. Y es que, a sus 23 años, vive el mejor momento de su carrera.

Joao Félix ha sido bastante claro y vocal a la hora de pedir un cambio de aires del Atlético. Los colchoneros le permitieron irse a préstamo a Chelsea en enero, y luego salir al Barcelona, tras sus comentarios en este último mercado. No obstante, se trata de otra cesión, y sin opción de compra para el club culé.

Aún así, el luso no deja pasar cada oportunidad que tiene para decir lo cómodo que se siente y el sueño que es para él formar parte del Barcelona. Pero no por eso deja de ser jugador del Atlético Madrid y Enrique Cerezo, Presidente de la institución, se lo recordó.

Cerezo, claro con Joao Félix y el Barcelona

Como reporta el medio español Mundo Deportivo, Cerezo fue consultado por la situación de Joao Félix, y una posible oferta del Barcelona para comprarlo definitivamente, tanto por el rendimiento del futbolista como por los deseos expresados.

Ante esto, Cerezo fue implacable: “Cada uno pensamos de una manera, Joao es muy libre de decir lo que quiera y sabe que es jugador del Atlético cedido en el Barcelona.”

El líder de los colchoneros se mostró contento de que hoy por hoy Joao sea “uno de los mejores jugadores en Europa”, y reconoció las expectativas y esperanzas puestas en él: “estamos encantados, queremos que sea el mejor jugador del mundo, que lo será.”

Sobre los motivos por los cuales el luso no pudo mostrar en tres años con el Atlético lo que mostró en un par de partidos en Barcelona, Cerezo prefirió no mojarse: “en cosas técnicas no entro. El caso es que aquí no funcionó y está funcionando en el Barcelona”, declaró.

La situación actualmente es clara, Joao tendrá que regresar al Atlético de Madrid tras finalizar su cesión en el Barcelona, y tiene contrato hasta 2029 con el club colchonero. En caso de que los blaugranas quieran comprarlo, tendrán que iniciar una nueva negociación y no será nada sencilla.

¿Cuándo se juega el próximo partido del Atlético de Madrid?

Atlético de Madrid recibirá este miércoles al Feyenoord en el Cívitas Metropolitano, para disputar su segundo partido en la presente edición de la Champions League.